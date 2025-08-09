Slušaj vest

Blokaderi ne samo da očekuju da građani Srbije pruže blanko podršku njihovoj neimenovanoj tzv. studentskoj listi već zahtevaju i od srpske opozicije da se u potpunosti povuče sa sledećih parlamentarnih izbora u njihovu korist, iako se sve vreme i ne zna ko je tačno na toj listi, kakva je organizacija iste, a ni kakav politički program zastupaju i nude. Jedino što je zapravo do sada poznato je šta blokaderi neće, a izgleda da - neće nikog!

Tako je pokret Eko straža, koji vrlo aktivno podržava blokadere od samog početka, sada napravio peticiju u kojoj traži 100.000 potpisa podrške apelu da se opozicija potpuno povuče sa sledećih parlamentarnih izbora u korist "studentske liste".

"Nesebičnost"

Eko straža u tekstu apela navodi da su studenti kao "krunu borbe" najavili formiranje sopstvene liste i zatražili raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

- Pokazali su nesebičnost i doslednost: odlučili su da ne kandiduju sebe, već stručne, ostvarene ljude koji nemaju političke pretendencije: po principima meritokratije. Prvi put imamo priliku da glasamo za nešto, a ne protiv nekoga. Za ideju. Za novi politički kvalitet - navodi se u peticiji Eko straže, koju je do sada potpisalo nešto više od 8.000 ljudi, ali su zaboravili da preciziraju ko su tačno ti "stručni, ostvareni ljudi", i to bez političkih ambicija, ali sa željom da učestvuju na političkim izborima?!

Takođe, promaklo im je da preciziraju šta tačno predstavlja "novi politički kvalitet", s obzirom na nemile scene nasilja koje gledamo već mesecima što na ulicama, što ispred stanova i kuća državnih i gradskih funkcionera, mržnju koja se širi društvenim mrežama...

A iako blokaderi tvrde da ovo ne bi predstavljalo glasanje "protiv nekoga", uporno su protiv svih - i vlasti, a izgleda iopozicije, od koje traže da se povuče, odnosno da samoinicijativno i dobrovoljno ukine samu sebe, i to u korist potpuno nepoznatih ljudi.

Bez političkog rezona

-Zato pozivamo opozicione stranke: napravite korak unazad da bismo svi mogli da krenemo napred. Podržite studentsku listu. Ne tražimo da se povučete zauvek - tražimo da jednom, prvi put, ne stavite stranku ispred naroda - navodi se u apelu Eko straže.

Ovim se, prema oceni političkog filozofa Dragoljuba Kojčića, građanima podmeću "šarene laži i ringišpil demokratija", umesto da kao društvo napredujemo u političkim kriterijumima.

Kojčić: U ovom zahtevu se krije podmukla ideja da se iz izbornih procesa izbace politički rezoni Foto: Kurir Televizija

- Ovaj zahtev da opozicija podrži bezimenu studentsku listu jeste legitiman, ali je politički besmislen. U njemu se krije podmukla ideja da se iz izbornih procesa izbace politički rezoni. Ali i da se na mala vrata i trenutnu popularnost kod jednog dela građanstva, doduše sićušnog, ubace vanpolitičke ideje i čisti voluntarizam da se takve liste dokopaju komada vlasti, ali bez odgovornosti prema društvu kao celini i njegovoj budućnosti, a bogami, što bi naš narod rekao, i "bez motike". U ekološkim pokretima svuda u svetu samo nema ekologije! Jedan od pionira pokreta sa ovakvom motivacijom bio je Joška Fišer (nemački ministar spoljnih poslova 1999. godine iz partije Zelenih, koji je podržao agresiju NATO na Jugoslaviju, prim. aut.), a od njegove zaštite životne sredine Srbija još uvek oseća posledice bombardovanja osiromašenim uranijumom - napominje Kojčić.

Pun mandat

Ipak, i sa ovim narativom u kojem su blokaderi obećavali opozicionarima da će, ukoliko pristanu da ne izađu na sledeće izbore, a oni se domognu vlasti, posle 16 meseci raspisati nove izbore i omogućiti im da se i sami bore za fotelje nastao je problem kad je u javnost procurio dokument iz kog se vidi da su blokaderi namerili da izigraju opoziciju.

Da podsetimo, do sada je jedino predsednik DS Srđan Milivojević istakao da je spreman da pristane na ove uslove, "studentima" stavi na raspolaganje stranačku infrastrukturu i ne izađe na izbore, dok je ovakvo uslovljavanje u startu odbio predsednik koalicije NADA Miloš Jovanović s komentarom da je "studentska lista eksperiment".

Većina drugih opozicionih lidera se nije decidirano oglašavala o ovakvoj ideji i, zasad bezuspešno, poput Miroslava Aleksića (NPS) i Radomira Lazovića (ZLF) pozivaju studente na dijalog.

