"NE ČUDI ŠTO SU PONOVO POKAZALI SVOJE ANTI-SRPSKO LICE!" Pokret socijalista Novog Sada oštro kritikovao sramnu akciju krečenja zastave Srbije na Limanu (FOTO)
I što je još strašnije - tu se, na tom muralu nisu zaustavili, već su nastavili širom grada sa istim akcijama, i gde god su naišli na naslikanu zastavu Srbije - prefarbali su je
Pokret socijalista Novog Sada reagovao je na današnji sramni čin koji je snimljen u Novom Sadu, a tokom kojeg su "građanski aktivisti" prekrečili mural sa srpskom trobojkom — a potom nastavili da prete da će to učiniti sa trobojkama širom grada.
- Pokret socijalista Novog Sada najoštrije osuđuje vandalski čin krečenja srpskih trobojki na Limanu. Ne čudi nas ni najmanje da su siledžije i kriminalci, sa i bez indeksa, ponovo pokazali svoje pravo anti-srpsko lice. Ovaj ološ je oduvek bio protiv Srba i Srbije, a krečenje trobojki još jednom potvrđuje da srpski narod nigde neće biti siguran ako ovakvi izrodi dobiju vlast.Ovo je još jedan u nizu dokaza zašto je borba Aleksandra Vulina i Pokreta socijalista za Srpski svet od ključne važnosti. Ako ne ustanemo i ne zaštitimo svoje, sutra će Srpska Atina dočekati novu raciju", poručili su u Pokretu socijalista Novog Sada - navodi se u saopštenju Pokreta socijalista.
Podsećamo, kako je Kurir danas pisao, juče smo bili svedoci jednog sramnog čina u kom je organizovana grupa protiv interesa države na Limanu u Novom Sadu, prekrečila mural sa srpskom trobojkom.
Blokaderi iz Novog Sada, predvođeni Hanom Ljiljak iz takozvanih "Zborova građana Novog Sada", jutros su najavili da će prekrečiti srpske zastave kojima su ukrašeni zidovi u naselju Liman.
Kako je navedeno u porukama u kojima su pozvali ostale blokadere, biće uklonjeni i "drugi grafiti, prevashodno oni neprimerenog i uvredljivog sadržaja".
Pogledajte u nastavku njihovu sramnu akciju:
Kurir.rs