Slušaj vest

Pokret socijalista Novog Sada reagovao je na današnji sramni čin koji je snimljen u Novom Sadu, a tokom kojeg su "građanski aktivisti" prekrečili mural sa srpskom trobojkom — a potom nastavili da prete da će to učiniti sa trobojkama širom grada. 

- Pokret socijalista Novog Sada najoštrije osuđuje vandalski čin krečenja srpskih trobojki na Limanu. Ne čudi nas ni najmanje da su siledžije i kriminalci, sa i bez indeksa, ponovo pokazali svoje pravo anti-srpsko lice. Ovaj ološ je oduvek bio protiv Srba i Srbije, a krečenje trobojki još jednom potvrđuje da srpski narod nigde neće biti siguran ako ovakvi izrodi dobiju vlast.Ovo je još jedan u nizu dokaza zašto je borba Aleksandra Vulina i Pokreta socijalista za Srpski svet od ključne važnosti. Ako ne ustanemo i ne zaštitimo svoje, sutra će Srpska Atina dočekati novu raciju", poručili su u Pokretu socijalista Novog Sada - navodi se u saopštenju Pokreta socijalista. 

Podsećamo, kako je Kurir danas pisao, juče smo bili svedoci jednog sramnog čina u kom je organizovana grupa protiv interesa države na Limanu u Novom Sadu, prekrečila mural sa srpskom trobojkom. 

Novi Sad: Blokaderi prekrečili zastavu Srbije Foto: Kurir

Blokaderi iz Novog Sada, predvođeni Hanom Ljiljak iz takozvanih "Zborova građana Novog Sada", jutros su najavili da će prekrečiti srpske zastave kojima su ukrašeni zidovi u naselju Liman. 

Kako je navedeno u porukama u kojima su pozvali ostale blokadere, biće uklonjeni i "drugi grafiti, prevashodno oni neprimerenog i uvredljivog sadržaja".

Pogledajte u nastavku njihovu sramnu akciju: 

Liman: Blokaderi prekrečili zastavu Srbije Izvor: Kurir

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaSRAMNA AKCIJA NA LIMANU: BLOKADERI PREKREČILI ZASTAVU SRBIJE! Zgazili simbol države pod maskom "građanskog aktivizma" (FOTO/VIDEO)
WhatsApp Image 2025-08-09 at 12.25.38_68a42c77.jpg
Politika"ĆERKICAMA SAM POJAČAO CRTANI DA NE BI IMALE TRAUME" Mićin o ponovnom napadu na njegov porodični dom: 100 ljudi je bilo ispred zgrade, ovo niko nije zaslužio
Screenshot_3.jpg
PolitikaBLOKADERI ISPRED KUĆE GRADONAČELNIKA NOVOG SADA Oglasio se Mićin: Devojčice su se uznemirile, pustili smo crtane filmove malo bučnije
IMG-4f38e8ff8fd6122f46aa15b6b7188f57-V3.jpg
PolitikaDOKLE?! Blokaderi ponovo ispred doma Miloša Vučevića: Napeta situacija u Novom Sadu
Screenshot 2025-07-05 125510.png