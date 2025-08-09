Slušaj vest

Pokret socijalista Novog Sada reagovao je na današnji sramni čin koji je snimljen u Novom Sadu, a tokom kojeg su "građanski aktivisti" prekrečili mural sa srpskom trobojkom — a potom nastavili da prete da će to učiniti sa trobojkama širom grada.

- Pokret socijalista Novog Sada najoštrije osuđuje vandalski čin krečenja srpskih trobojki na Limanu. Ne čudi nas ni najmanje da su siledžije i kriminalci, sa i bez indeksa, ponovo pokazali svoje pravo anti-srpsko lice. Ovaj ološ je oduvek bio protiv Srba i Srbije, a krečenje trobojki još jednom potvrđuje da srpski narod nigde neće biti siguran ako ovakvi izrodi dobiju vlast.Ovo je još jedan u nizu dokaza zašto je borba Aleksandra Vulina i Pokreta socijalista za Srpski svet od ključne važnosti. Ako ne ustanemo i ne zaštitimo svoje, sutra će Srpska Atina dočekati novu raciju", poručili su u Pokretu socijalista Novog Sada - navodi se u saopštenju Pokreta socijalista.

Podsećamo, kako je Kurir danas pisao, juče smo bili svedoci jednog sramnog čina u kom je organizovana grupa protiv interesa države na Limanu u Novom Sadu, prekrečila mural sa srpskom trobojkom.

1/6 Vidi galeriju Novi Sad: Blokaderi prekrečili zastavu Srbije Foto: Kurir

Blokaderi iz Novog Sada, predvođeni Hanom Ljiljak iz takozvanih "Zborova građana Novog Sada", jutros su najavili da će prekrečiti srpske zastave kojima su ukrašeni zidovi u naselju Liman.

Kako je navedeno u porukama u kojima su pozvali ostale blokadere, biće uklonjeni i "drugi grafiti, prevashodno oni neprimerenog i uvredljivog sadržaja".

Pogledajte u nastavku njihovu sramnu akciju:

Liman: Blokaderi prekrečili zastavu Srbije Izvor: Kurir