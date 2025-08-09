Predsednik Vučić je izjavio da je Japan zvanično potvrdio učešće na Ekspu 2027 u Beogradu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu video u kojem je odgovorio na optužbe novinara Slobodana Stupara koji je uporedio Srbiju sa ustaštvom, ističući pritom da se "godišnjica Oluje obeležava da bi ličila na onu u Hrvatskoj".

- To je suština obojene revolucije. Srbija mora da bude ponizna i uvek mora da bude slabija i od Hrvatske i od svih drugih u regionu da bi oni mogli da budu zadovoljni, rekao je Vučić u Palati Srbija.