"ŽELELI BI NENADLEŽNOG PREDSEDNIKA KOJI KLEČI NA KOLENIMA PRED SVIMA" Vučič odgovorio novinaru BBC-a: Mene zanima samo Srbija i interes srpskog naroda!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu video u kojem je odgovorio na optužbe novinara Slobodana Stupara koji je uporedio Srbiju sa ustaštvom, ističući pritom da se "godišnjica Oluje obeležava da bi ličila na onu u Hrvatskoj".
- To je suština obojene revolucije. Srbija mora da bude ponizna i uvek mora da bude slabija i od Hrvatske i od svih drugih u regionu da bi oni mogli da budu zadovoljni, rekao je Vučić u Palati Srbija.
- Želeli bi da imaju nenadležnog predsednika koji bi klečao na kolenima pred svima koji ne žele dobro Srbiji, koji bi se hvalio time da peva i sluša Severinu, i da nije ponosan što je predsednik Srbije. Mene zanima samo Srbija i interes srpskog naroda.
