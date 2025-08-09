Slušaj vest

Potpredsednik Skupštine Srbije i nekadašnji ministar Edin Đerlek zaprosio je svoju izabranicu Esmaraldu, a tu vest podelio je sa pratiocima na Instagramu.

Đerlek i njegova izabranica uslikali su se nakon veridbe, a buduća mlada pokazala je i svoj verenički prsten.

"Ceo život tražio sam iskonsku dobrotu i pronašao sam je u tvom srcu. Od danas, naša priča ima novi početak", napisao je Edin u opisu objave, a u komentarima su se nizale čestitke.