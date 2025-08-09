Slušaj vest

Gradski odbor Srpske napredne stranke (GO SNS) u Novom Sadu poručio je danas, nakon što su prefarbane zastave Srbije u naselju Liman, da srpska trobojka može da smeta samo onima koji su protiv Srbije.

- Tri stvari kod blokadera i zborova izazivaju nervno rastrojstvo. Zastava Srbije, Srpska pravoslavna crkva i uspešna Srbija. Zato se svim snagama devet meseci upinju da Srbiju bace na kolena i spreče njen dalji razvoj i napredak, ali im to nije pošlo za rukom - navodi se u saopštenju GO SNS.

Ocenjuje se da zato pokušavaju da spreče izgradnju pravoslave crkve na Limanu, najavljuju rušenje tek najavljene pravoslavne kapele na Tvrđavi i bojkot nacionalnih udžbenika.

- I zato prefarbavaju zastave Srbije na Limanu - dodaje se.

GO SNS podseća da se Novi Sad nalazi u Srbiji, u srcu srpske Vojvodine i da samo onima, koji se bore protiv Srbije, može smetati srpska trobojka.

U saopštenju sa navodi da srpska zastava, kroz dva svetska rata, balkanske ratove i druge borbe za slobodu i evropske vrednosti stoji u temeljima savremene Evrope i Zapada, kao i da su srpsku trobojku saveznici, od Vudroa Vilsona, Žorža Klemansoa, do Lojda Džordža, Čerčila i Ruzvelta zlatnim slovima upisali u pobedničku i slobodarsku istoriju čovečanstva.

- I sada vi tu zastavu, taj simbol slobode, nezavisnosti, požrtvovanja i čojstva, prefarbavate i uništavate! Uzalud se trudite. Novi Sad je bio, jeste i biće slobodarski srpski grad. A srpska trobojka nastaviće da bude svedok daljih uspeha Novog Sada. Kad otvorimo tri nova mosta. Kad otvorimo još jednu novu fabriku.Ka otvorimo još dve nove škole i nove vrtiće koji se grade. I kad prosečna plata sa sadašnjih 1.100 dostine 1.500 evra - stoji u saopštenju.

Na poziv takozvanih zborova Limana male grupe građana danas su prefarbale zastave Srbije koje su u tom novosadskom naselju duž Ulice narodnog fronta oslikane 2021. godine što se vidi i na snimcima objavljenim na društvenim mrežama.