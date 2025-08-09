Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se povodom vesti na portalu "Nova S", s naslovom "Beograđani protestuju ispred zgrade televizije Pink: 'Ovo je trovačnica'", osvrnuvši se na dvostruke aršine opozicionog medija.

"Kad si ispred N1 onda si batinaš i huligan. Kad si ispred Pinka i Informera onda si "građanin". Šolakovi bednici, a ne profesionalci. Bukvalno jad i beda.", poručila je Ana Brnabić.

