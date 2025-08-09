Slušaj vest

Izaslanik predsednika SAD za specijalne misije Ričard Grenel danas je u jednom intervjuu izjavio da će administracija Donalda Trampa pristupiti pitanju KiM korak po korak, kao i da je prema njegovom ličnom mišljenju, ideja o međusobnom priznanju smešna i da treba težiti ekonomskom razvoju.

- Mislim da ćemo ići korak po korak. Naravno da smo potpuno angažovani oko ovih pitanja, ali kao što sam rekao, radimo na ekonomskom razvoju širom sveta. To je fokus - rekao je Grenel u intervjuu za Kljan Kosova.

Odgovarajući na pitanje da li planira da se vrati starim temama poput korekcije granica, Grenel je rekao da "nema povratka ni na šta" i da su planovi uvek bili ekonomski plan.