"TREBA TEŽITI EKONOMSKOM RAZVOJU" Grenel: Administracija Donalda Trampa će pristupiti pitanju KiM "korak po korak"
Izaslanik predsednika Trampa je podelio mišljenje u najnovijem intervjuu o KiM
Izaslanik predsednika SAD za specijalne misije Ričard Grenel danas je u jednom intervjuu izjavio da će administracija Donalda Trampa pristupiti pitanju KiM korak po korak, kao i da je prema njegovom ličnom mišljenju, ideja o međusobnom priznanju smešna i da treba težiti ekonomskom razvoju.
- Mislim da ćemo ići korak po korak. Naravno da smo potpuno angažovani oko ovih pitanja, ali kao što sam rekao, radimo na ekonomskom razvoju širom sveta. To je fokus - rekao je Grenel u intervjuu za Kljan Kosova.
Odgovarajući na pitanje da li planira da se vrati starim temama poput korekcije granica, Grenel je rekao da "nema povratka ni na šta" i da su planovi uvek bili ekonomski plan.
