Izaslanik predsednika SAD za specijalne misije Ričard Grenel izjavio je da će administracija Donalda Trampa pristupiti pitanju KiM korak po korak i dodao da je, prema njegovom ličnom mišljenju, ideja o međusobnom priznanju smešna i da treba težiti ekonomskom razvoju.

- Mislim da ćemo ići korak po korak. Naravno da smo potpuno angažovani oko ovih pitanja, ali kao što sam rekao, radimo na ekonomskom razvoju širom sveta. To je fokus - rekao je Grenel.

Odgovarajući na pitanje da li planira da se vrati starim temama poput korekcije granica, Grenel je rekao da "nema povratka ni na šta" i da su planovi uvek bili ekonomski plan.

- Nema povratka ni na šta. Oduvek smo se fokusirali na ekonomski razvoj kao pokretač rešavanja problema i nastavićemo to da radimo - istakao je Grenel.

Dodao je da je, prema njegovom ličnom mišljenju, ideja o međusobnom priznanju smešna, jer, kako je istakao, mladi ljudi žele poslove.

- Mislim da bi trebalo da težite ekonomskom razvoju i poslovima za mlade ljude na Kosovu - rekao je Grenel i naglasio da se politička rešenja donose kroz ekonomski razvoj.

Naveo je da je, dok je radio na sporazumu između Beograda i Prištine, zamišljao da će dostići tačku u kojoj će ekonomski razvoj biti toliko veliki da će prevazići politiku i dovesti do povlačenja NATO trupa sa KiM.

- Rekao sam to i ranije i mislim da sam, kada smo radili na ovim sporazumima pre (Vašingtonskog sporazuma), zamišljao da ćemo doći do tačke u kojoj će ekonomski razvoj biti toliko veliki da će nadjačati politiku i tada ćemo moći da pređemo na tačku povlačenja NATO trupa - rekao je Grenel.

Dodao je da ne predlaže da se to uradi sada, jer se, kako je naveo, neprijateljstva i dalje dešavaju, ali da želi dan kada više neće biti NATO trupa na KiM jer prisustvo NATO trupa šalje poruku poslovnoj zajednici da nije bezbedno.

