jedno im nije prihvatljivo, a drugo jeste

Lideri Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Italije, Poljske, Finske, kao i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen naglasili su da u vezi sa rešavanjem ukrajinske krize, ostaju privrženi principu da se međunarodno priznate granice ne mogu menjati silom, očigledno zaboravivši da godinama negiraju međunarodno priznate granice Srbije u čijem sastavu je AP KiM, ali i priznaju samoproglašelnu nezavisnost tzv. Kosova.

Ovo saopštenje, ali i sam sastanak evropskih lidera dolazi nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio da će se 15. avgusta sastati sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom u Aljasci, s ciljem da se postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini i njegove izjave da bi kraj troipogodišnjeg rata između Rusije i Ukrajine morao da podrazumeva "izvesnu razmenu teritorija" .

- Uvereni smo da jedino sveobuhvatan pristup koji objedinjuje aktivnu diplomatiju, kontinuiranu podršku Ukrajini i pritisak na Rusku Federaciju da okonča rat može da donese rezultate. Evropske zemlje izražavaju spremnost da podrže ove napore ne samo diplomatski, već i kroz nastavak vojne i finansijske pomoći Ukrajini, uključujući i aktivnosti u okviru "Koalicije voljnih", kao i kroz održavanje i eventualno uvođenje dodatnih restriktivnih mera protiv RF - navodi se u zajedničkom saopštenju evropskih lidera, a prenosi Rojters.

Međutim, kada pročitamo ovakva izjave ne možemo da se zapitamo da li je jedan od uzroka današnje krize u Evropi upravo presedan u međunarodnom pravu koji je napravljen kada je na KiM raspisan referendum o otcepljenju od Srbije, koje su i Evropa i Amerika tada zdušno podržale, pojedine zemlje izabrale su da "zatvore oči" , dok su druge požurile da priznaju ovo lažnu državu?

Kako je moguće da je prihvatljivo da se međunarodno priznate granice Srbije menjaju silom, dok se menjanje tuđih granica, sa pravom, osuđuje?

PET SVETSKIH SILA TUMAČE PROPISE

Zbog čega je većina evropskih država ili zatvorila oči na ili učestvovala u bombardovanju Jugoslavije 1999. godine navodno zbog zločina nad civilnim albanskim stanovištvom u Račku na Kosovu, za koje je kasnije dokazano da je bio isceniran namerno kako bi poslužio kao povod za rat, i tada se nije mislilo o "privrženosti svojim principima"?

Stručnjak za spoljnu politiku Branimir Đokić kaže za Kurir da bi pravni propisi i prinicipi trebalo da važe za sve podjednako, ali da u praksi to nije tako, jer je u praksi važnije ko zapravo tumači propise, odnosno kolika je sila koja to radi.

"Ne može Kosovo da se koristi kao izgovor Rusiji ili drugim državama da aneksiraju određene teritorije, jer bi onda u svetu nastao opšti haos. Nisam za to da se provlače paralele Srbije sa Ukrajinom, jedino možemo da ih provučemo kada je u pitanju Gruzija... S druge strane, istina je da nije toliko bitno šta piše u propisima, već ko ih zapravo tumači! Ako pet najjačih svetskih sila odluči da propise tumače po svome i na određeni način, onda je to nažalost tako. Srbija može da se ljuti, ali stvari tako funkcionišu", objašnjava Đokić.

Karijerni diplomata Zoran Milivojević je ukazao da je jedan od interesa stranih faktora da se potvrde nove granice na Balkanu, gde bi Srbija bila prikazana bez AP Kosova i Metohije, kao i da se srpsko pitanje stavi po strani.

"Razlog za to je što je Srbija vojno neutralna i politički nezavisna država i zato što insistira na tome da sama donosi odluke. Po tom pitanju Srbija širi diplomatsku mrežu po Africi, na kontinentu, gde država ostvaruje kritičnu masu u Skupštini Ujedinjenih nacija protiv mogućnosti da tzv. Kosovo postane član", napominje Milivojević.