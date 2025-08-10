Slušaj vest

Oni su se pobunili protiv opozicione stranke u nastajanju, tačnije "studentske liste", čiji su aktivisti juče prefarbali grafite u bojama srpske zastave.

Istakli su i da će se crkva graditi na Limanu, tamo gde bude bilo prostora i u skladu sa zakonom, i jasno poručili: "Ne damo našu zemlju i našu trobojku".

Podsećamo, blokaderi predvođeni Hanom Ljiljak iz takozvanih "Zborova građana Novog Sada", prekrečili su juče ujutru trobojke koje krase zidove zgrada na Limanu.

Kako su navodili u porukama u kojima su pozivali ostale blokadere, biće uklonjeni i "drugi grafiti, prevashodno oni neprimerenog i uvredljivog sadržaja".

Nakon te sramne akcije oglasio se i Gradski odbor SNS u Novom Sadu, iz kog su poručili da srpska trobojka može da smeta samo onima koji su protiv Srbije.

- Tri stvari kod blokadera i zborova izazivaju nervno rastrojstvo. Zastava Srbije, Srpska pravoslavna crkva i uspešna Srbija. Zato se svim snagama devet meseci upinju da Srbiju bace na kolena i spreče njen dalji razvoj i napredak, ali im to nije pošlo za rukom - naveli su u saopštenju iz GO SNS.