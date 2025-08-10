Politika
"USKORO NASTAVLJAMO" Vučević posetio ministra Glišića u bolnici (foto)
Predsednik Srpske napredne stranke, Miloš Vučević, posetio je danas ministra za javna ulaganja Darka Glišića u bolnici nakon što je ministar doživeo moždani udar u utorak dok je gostovao u jutarnjem programu televizije Pink.
"Uskoro nastavljamo", napisao je Miloš Vučević uz fotografiju sa Darkom Glišićem na svom Instagram profilu.
Podsetimo, pre nekoliko dana i predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je Glišića u Urgentnom centru.
