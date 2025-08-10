KURTI VEĆ PREDSTAVIO KANDIDATE ZA GRADONAČELNIKE NA SEVERU: Predizborna kampanja uveliko u toku, Hetemi ponovo u trci za Leposavić
Pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija predstavio je kandidate za gradonačelnike opština Leposavić, Zubin Potok i Zvečan na predstojećim lokalnim izborima.
Kandidat za predsednika opštine Leposavić biće aktuelni prvi čovek opštine Ljuljzim Hetemi, u Zubinom Potoku će u izbornu trku sadašnji predsednik lokalne skupštine Vedat Mehmeti, dok će u Zvečanu kandidat stranke biti Fetah Peci. Samoopredeljenje ga je predstavilo kao "glas jedinstva i razvoja, koji dobro poznaje Zvečan“.
Predstojeći lokalni izbori na KiM zakazani su za 12. oktobar. Pokret Samoopredeljenje upravlja dvema opštinama na Severu. Osim gradonačelnika Leposavića, član Samoopredeljenja je i čelnik Opštine Severna Mitrovica, Erden Atić.
I jedan i drugi pobedili su na vanrednim izborima održanim 2023. godine koje su Srbi bojkotovali, nakon što su krajem 2022. godine napustili kosovske institucije na Severu.
Centralna izborna komisija (CIK) saopštila je da rok za onlajn prijavu za verifikaciju političkih subjekata i njihovih kandidata za lokalne izbore, koji će biti održani u oktobru, ističe u sredu 13. avgusta.