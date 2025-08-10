Slušaj vest

Pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija predstavio je kandidate za gradonačelnike opština Leposavić, Zubin Potok i Zvečan na predstojećim lokalnim izborima.

Kandidat za predsednika opštine Leposavić biće aktuelni prvi čovek opštine Ljuljzim Hetemi, u Zubinom Potoku će u izbornu trku sadašnji predsednik lokalne skupštine Vedat Mehmeti, dok će u Zvečanu kandidat stranke biti Fetah Peci. Samoopredeljenje ga je predstavilo kao "glas jedinstva i razvoja, koji dobro poznaje Zvečan“.

Predstojeći lokalni izbori na KiM zakazani su za 12. oktobar. Pokret Samoopredeljenje upravlja dvema opštinama na Severu. Osim gradonačelnika Leposavića, član Samoopredeljenja je i čelnik Opštine Severna Mitrovica, Erden Atić.

I jedan i drugi pobedili su na vanrednim izborima održanim 2023. godine koje su Srbi bojkotovali, nakon što su krajem 2022. godine napustili kosovske institucije na Severu.