Slušaj vest

Tridesetak blokadera, noseći kante sa farbom, krenuli su da ponovo oskrnave srpske trobojke.

Podsećamo, ranije danas je veća grupa, mahom mlađih građana, došla u Liman kako bi uklonili uvredljive plakate i prekrečili grafite koje su dan ranije ostavili blokaderi.

Ponovo prekrečene srpske zastave na Limanu Izvor: Kurir

Oni su potom ponovo na zidovima širom ovog novosadskog naselja oslikali srpske trobojke, i poslali jasnu poruku: "Ne damo našu zemlju i našu trobojku".

Manja grupa blokadera, predvođena Hanom Ljiljak, juče je uništila srpske trobojke i ostavljala uvredljive poruke zbog najavljene gradnje crkve na Limanu.

Nakon te sramne akcije oglasio se i Gradski odbor SNS u Novom Sadu, iz kog su poručili da srpska trobojka može da smeta samo onima koji su protiv Srbije.