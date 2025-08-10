BLOKADERI NAPALI MLADIĆA KOJI JE BRANIO SRPSKU TROBOJKU! Povadili teleskopske palice i krenuli da biju, usledilo GRAĐANSKO HAPŠENJE: Uspešno savladali NASILNIKE
Vukašin Đoković, student koji je danas došao na Liman kako bi sa grupom građana obnovio trobojke koje su juče uništili blokaderi, fizički je napadnut od strane ljudi koji su krenuli da vandalizuju srpske zastave.
Kako saznajemo, njega i druge građane su blokaderi nešto pre podneva napali na raskrsnici Ulice Narodnog fronta i Boška Buhe.
Grupa od dvadesetak ljudi ih je prvo gađala farbom, a potom su prišli sa teleskopskim palicama u rukama i počeli da zadaju udarce.
Đoković je tom prilikom dobio jake udarce u rebra od strane blokadera, a potom su ga šutirali.
Srećom, on je sa svojim sugrađanima uspeo da savlada napadače, i tom prilikom su izvršili građansko hapšenje. Policija je zatim odvela napadače.
Podsećamo, u novosadskom naselju Liman grupa blokadera, koja se između ostalog protivi i izgradnji crkve u tom kraju, juče je prefarbala srpske trobojke i ostavljala uvredljive grafite i nalepnice.
Veća grupa građana, među kojima je bio i Vukašin, je ranije danas došla na Liman sa ciljem da obnovi trobojke i ukloni uvredljive plakate koje su ostavili blokaderi, i poslali jasnu poruku: "Ne damo našu zemlju i našu trobojku".
Blokaderi su se kasnije ponovo pojavili sa ciljem da osknave srpsku zastavu.