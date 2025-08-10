Slušaj vest

Kako saznajemo, njega i druge građane su blokaderi nešto pre podneva napali na raskrsnici Ulice Narodnog fronta i Boška Buhe.

Grupa od dvadesetak ljudi ih je prvo gađala farbom, a potom su prišli sa teleskopskim palicama u rukama i počeli da zadaju udarce.

Đoković je tom prilikom dobio jake udarce u rebra od strane blokadera, a potom su ga šutirali.

Srećom, on je sa svojim sugrađanima uspeo da savlada napadače, i tom prilikom su izvršili građansko hapšenje. Policija je zatim odvela napadače.

Podsećamo, u novosadskom naselju Liman grupa blokadera, koja se između ostalog protivi i izgradnji crkve u tom kraju, juče je prefarbala srpske trobojke i ostavljala uvredljive grafite i nalepnice.

1/17 Vidi galeriju Trobojke ponovo na Limanu Foto: Kurir.rs, Kurir

Veća grupa građana, među kojima je bio i Vukašin, je ranije danas došla na Liman sa ciljem da obnovi trobojke i ukloni uvredljive plakate koje su ostavili blokaderi, i poslali jasnu poruku: "Ne damo našu zemlju i našu trobojku".