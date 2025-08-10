Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljvanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski osudila je danas skrnavljenje srpske trobojke od strane blokadera u Novom Sadu, kao i protest protiv izgradnje pravoslavne crkve.

"Poslednji događaji u Novom Sadu, gde pojedine grupe kreče srpske trobojke i protestuju protiv izgradnje pravoslavne crkve, nisu tek izolovani čin „aktivizma“, već deo šire, dobro poznate matrice destabilizacije i relativizacije srpskog identiteta u Vojvodini.

Pod maskom brige za „urbanizam“, „javni prostor“ ili „građanska prava“, svedoci smo pokušaja da se simboli srpskog nacionalnog i verskog identiteta ponize, izbrišu i predstave kao nešto retrogradno i nepoželjno. Krečenje trobojki nije izraz „borbe za prava“, već otvoreni antisrpski čin. Protest protiv izgradnje crkve nije urbanistički problem već jasan napad na viševekovno prisustvo i kulturno nasleđe Srpske pravoslavne crkve u ovom delu Srbije.

Još opasniji je pokušaj da se ovakvi incidenti upotrebe kao povod za obnovu tzv. „vojvođanskog pitanja“, stare platforme čiji je jedini cilj slabljenje unitarnog karaktera Republike Srbije, kroz lažne priče o „ugroženosti“ i „autonomiji“. To je deo poznatog narativa koji Srbiju želi da predstavi kao „ugnjetača“, a Vojvodinu kao „okupiranu teritoriju“.