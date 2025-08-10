"HVALA NARODU KOJI JE DANAS U NOVOM SADU USTAO DA ODBRANI SRBIJU!" Brnabić poručila tzv. akademskom plenumu: Vi branite batinaše, mi ćemo Srbiju braniti od vas
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na saopštenje tzv. akademskog plenuma iz Novog Sada, kao i na današnji napad blokadera na građane u Novom Sadu koji su vratili prethodno prefarbanu srpsku trobojku.
Takozvani akdemski plenum je naime osudio, kako su naveli, napad batinaša Srpske napredne stranke (SNS) na pripadnike slovačke nacionalne zajednice u Bačkom Petrovcu.
Ana Brnabić je povodom toga reagovala na svom nalogu na Iksu.
"Falange koje svaki dan idu po kućama da terorišu ljude i maltretiraju decu, biju profesore i dekane koji im se ne sviđaju, napadaju novinarke i kidišu na srpsku trobojku gde god je vide, nekoga nazivaju "batinaš" i pričaju o temeljima Srbije. Zaista? Kukavice koje se hvale kad uplaše i rasplaču dete od 5 godina i onda svako veče ponavljaju isto. Ništa nema tu akademski, a još manje časno. I samo vi ne brinite o međunacionalnim odnosima u Srbiji, vi kojima je Vojvodina dobra samo kada za nju tražite pozivni broj i u Dubrovniku vičete kako to nije Srbija. Umećemo mi, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, da zaštitimo Srbiju razumom i ljubavlju od takvih kao što ste vi, vaši nalogodavci i vaše tajkunske medijske trupe. Hvala narodu koji je danas u Novom Sadu ustao da odbrani Srbiju!", objavila je ona na Iksu.