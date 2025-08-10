Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na saopštenje tzv. akademskog plenuma iz Novog Sada, kao i na današnji napad blokadera na građane u Novom Sadu koji su vratili prethodno prefarbanu srpsku trobojku.

Takozvani akdemski plenum je naime osudio, kako su naveli, napad batinaša Srpske napredne stranke (SNS) na pripadnike slovačke nacionalne zajednice u Bačkom Petrovcu.

Ana Brnabić je povodom toga reagovala na svom nalogu na Iksu.

"Falange koje svaki dan idu po kućama da terorišu ljude i maltretiraju decu, biju profesore i dekane koji im se ne sviđaju, napadaju novinarke i kidišu na srpsku trobojku gde god je vide, nekoga nazivaju "batinaš" i pričaju o temeljima Srbije. Zaista? Kukavice koje se hvale kad uplaše i rasplaču dete od 5 godina i onda svako veče ponavljaju isto. Ništa nema tu akademski, a još manje časno. I samo vi ne brinite o međunacionalnim odnosima u Srbiji, vi kojima je Vojvodina dobra samo kada za nju tražite pozivni broj i u Dubrovniku vičete kako to nije Srbija. Umećemo mi, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, da zaštitimo Srbiju razumom i ljubavlju od takvih kao što ste vi, vaši nalogodavci i vaše tajkunske medijske trupe. Hvala narodu koji je danas u Novom Sadu ustao da odbrani Srbiju!", objavila je ona na Iksu.

Ne propustitePolitikaBLOKADERI NAPALI MLADIĆA KOJI JE BRANIO SRPSKU TROBOJKU! Povadili teleskopske palice i krenuli da biju, usledilo GRAĐANSKO HAPŠENJE: Uspešno savladali NASILNIKE
blokaderi1.JPG
Politika"BLOKADERI SU POSLALI SVOJE LJUDE DA NAPADNU TU DECU, OMLADINU... " Vučević: Slagali da sam bio na Limanu, a oni napali građane koju su naslikali srpske zastave
screenshot_1753869967844.jpg
Politika"OTVORENI ANTISRPSKI ČIN" Stamenkovski o sramnim scenama u Novom Sadu: Protest protiv crkve i brisanje trobojke nije aktivizam, već napad na srpski identitet
Screenshot 2025-07-30 182720.jpg
PolitikaSRAMNA AKCIJA NA LIMANU: BLOKADERI PREKREČILI ZASTAVU SRBIJE! Zgazili simbol države pod maskom "građanskog aktivizma" (FOTO/VIDEO)
WhatsApp Image 2025-08-09 at 12.25.38_68a42c77.jpg