Izaslanik predsednika SAD za specijalne misije Ričard Grenel izjavio je da će administracija Donalda Trampa pristupiti pitanju KiM "korak po korak" i dodao da je, prema njegovom ličnom mišljenju, ideja o "međusobnom priznanju smešna", kao i da treba težiti ekonomskom razvoju.

Analitičari ocenjuju da ovakav pristup gde se otvoreno odbacuje ideja međusobnog priznanja, za razliku od ranijeg gde se insistiralo da Srbija prizna tzv. nezavisnu državu Kosovo, signaliziraju drugačiji pristup američke administracije ovom pitanju.

Politikolog Vladimir Kljajić kaže za Kurir da se činjenica da Grenel otvoreno odbacuje ideju međusobnog priznanja i naglašava ekonomski razvoj kao prioritet može tumačiti kao odstupanje od ranije retorike.

"Dominantna retorika ranije je stavljala priznanje u prvi plan. Iako to ne znači promenu američke politike u celini, signalizuje drugačiji pristup s fokusom na praktične projekte i stabilnost kroz ekonomske veze", napominje Kljajić i dodaje:

Vladimir Kljajić Foto: Kurir Televizija

"Veliki je uspeh što se ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić prošle nedelje sastao s državnim sekretarom SAD Markom Rubiom, a treba podsetiti da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić 2020. godine potpisao Vašingtonski sporazum upravo posredstvom Ričarda Grenela. Srbija sada mora još aktivnije da se uključi u nastavak diplomatske ofanzive kako bi se smanjile carine od 35 odsto koje je Trampova administracija uvela, kao i da se odlože moguće nove carine za NIS", kaže Kljajić.

