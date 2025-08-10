Slušaj vest

Španske vlasti ponovo su novčano kaznile tenisera Novaka Đokovića, a Nova S pokušava da predstavi kao da je to uradila Srbija!

Naime, Španske vlasti su izrekle kaznu Novaku Đokoviću zbog navodno nezakonitih radova na kući u oblasti Sijera Blanka, što je preneo i portal Nova S.

Foto: Printscreen/Nova

Sama vest ne bi bila sporna, da u naslovu Nove S nije izostavljeno da se radi o španskim vlastima. Na primer, portal Nova S objavio je vest pod naslovom: „Vlast udarila Novaka po džepu: Đokoviću stigla kazna, evo koliko novca mora da plati zbog bespravne gradnje“, bez naglašavanja da je reč o vlastima u Španiji.

Na taj način se kod čitalaca lako može stvoriti pogrešan utisak da se radi o kazni koju je izrekla vlast u Srbiji.

Marbella24h objavio je vest pod naslovom: "EKSKLUZIVNO: Gradska uprava već godinu dana vodi urbanistički postupak protiv tenisera Novaka Đokovića zbog ilegalne renovacije njegove vile u Marbelji.", na koju se pomenuti portal pozvao, ne istakavši u naslovu da je zapravo reč o Španiji, a ne Srbiji.