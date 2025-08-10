Slušaj vest

Da je za vođe blokadera rezervisan nešto drugačiji letnji režim, u ovom slučaju da budemo precizni, luksuzni hotel, od onoga koji imaju građani pokazuje i najnovija slika bivšeg košarkaša Vladimira Štimca, nastala u Crnoj Gori.

Štimac je, naime, uslikan u najskupljem hotelu u Bečićima, jer mu je, izgleda, za vođenje obojene revolucije potreban sav mogući luksuz i udobnost. Sa druge strane, građani za to vreme, zavedeni parolama i manipulacijama, sede po vrelom asfaltu i rizikuju sukobe na ulicama u Srbiji.

Stvar je jasna: Dok blokaderska elita "prodaje" narodu priče o borbi za pravdi, za sebe rezerviše samo najskuplja letovanja!