"CENE U SRBIJI ĆE PASTI 15 DO 20 ODSTO, POSEBNO U PREHRAMBENOM SEKTORU" Vučić: Dali smo sve od sebe da dođemo do rešenja koja ćemo predstaviti u narednim danima
Uzeli smo modele Mađarske, Rumunije, Severne Makedonije, da vidimo kako da spustimo cene najvećeg dela, otkrio je
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je tokom gostovanja na Nacionalnom dnevniku na Pink TV govorio o ekonomskim merama.
Predsednik Vučić istakao je da se rade velike stvari.
- Ne možete kao predsednik a da ne budete opredeljeni da pratite velike stvari. Da se spremate za velike sastanke, ali i da vidie muke svakog čoveka. Problem svakog čoveka, onih koji nisu bogati i besni moraju da budu naša glavna preokupacija. Dali smo sve od sebe sa mojim saradnicima da dođemo do rešenja koja ćemo predstaviti u narednim danima - rekao je Vučić.
Istakao je da će raditi na mnogo polja, najmanje pet.
- Uzeli smo modele Mađarske, Rumunije, Severne Makedonije, da vidimo kako da spustimo cene najvećeg dela. Pogledajte kojim su se trikom služili trgovci. Imam protiv da oni budu prebogati i da zarađuju previše, kao i naše banke. Kod nas cena hrane i bezalkoholnih pića je na nivou 95 odsto prosečnih cena EU. Ovde nije cena gas i struje kao i u EU, niti su nam plate na nivou evropskih. A znate li kolike su im marže. Od 35 do 42 odsto. Kao nemački Lidl, pa su povećali marže sa 18 odsto, uduplali ih - kaže Vučić.
Kaže da će im ograničiti maržu i da će imati desetine grupa proizvoda, i očekuje da će ukupno cene u Srbiji pasti od 15 do 20 odsto, posebno u prehrambrenom sektoru.
- Da sve to padne do nivoa do 20 odsto i verujte uspećemo - rekao je Vučić.
Kurir.rs