DA LI JE VUČIĆ OVIM NAJAVIO IZBORE? Predsednik se obratio GO SNS u Novom Sadu, jasnom porukom motivisao ljude i odgovorio neprijateljima Srbije
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas Gradskom odboru SNS i jasnom porukom motivisao ljude, ali i poslao jasnu poruku neprijateljima Srbije.
- Vi krenite da se pripremate za izbore, ne brinite, vi ćete biti ti koji će biti pitani, razgovaraćemo sa vama, ali se vi pripremajte jer ja nisam siguran da će njima da odgovara u trenutku kada nadležni organ bude doneo odluku da izbori budu raspisani - rekao je on u telefonskoj poruci koja se čula na sednici.
