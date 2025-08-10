Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas Gradskom odboru SNS i jasnom porukom motivisao ljude, ali i poslao jasnu poruku neprijateljima Srbije.

Vučić se obraća na GO SNS Novi Sad Izvor: X

- Vi krenite da se pripremate za izbore, ne brinite, vi ćete biti ti koji će biti pitani, razgovaraćemo sa vama, ali se vi pripremajte jer ja nisam siguran da će njima da odgovara u trenutku kada nadležni organ bude doneo odluku da izbori budu raspisani - rekao je on u telefonskoj poruci koja se čula na sednici.

Ne propustitePolitikaUŽIVO VUČIĆ SAOPŠTIO: Kod nas je cena hrane i pića na nivou 95 posto prosečnih cena EU, to ne sme da se dogodi! Za par dana izaći ćemo sa novim programom pomoći
Screenshot 2025-08-10 184650.png
Politika"ŽELELI BI NENADLEŽNOG PREDSEDNIKA KOJI KLEČI NA KOLENIMA PRED SVIMA" Vučič odgovorio novinaru : Mene zanima samo Srbija i interes srpskog naroda!
Predsednik srbije Aleksandar Vučić
PolitikaALEKSANDAR VUČIĆ - POSLEDNJI STUB ODBRANE SUVERENITETA SRBIJE: Crnogorski mediji o tri pravca udara na suverenu Srbiju
WhatsApp Image 2025-08-08 at 11.26.18_cfeb6240.jpg
Politika"NEĆE NI JEDNOM PRETNJOM ZAUSTAVITI ALEKSANDRA VUČIĆA" Vučević osudio nove pretnje predsedniku: Neće im uspeti, pobediće Srbija!
milos-vucevic--beta-slobodan-miljevic.jpg