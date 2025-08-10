"ZA NJIH JE TA ZASTAVA POPUT CRVENE MARAME U KORIDI" Vučić o blokaderskom skrnavljenju u Novom Sadu: Ništa ne mrze više od srpske trobojke
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas skrnavljenje srpske trobojke u Novom Sadu.
- Ponovo su rodoljubi prefarbali to što su blokaderi želeli da unište, oni će reći da to nisu dimenzije trobojke itd. Jasno je njima da je reč o imitaciji srpske zastave. Zato su došli da je skrnave.
- Sinoć su u Petrovcu doveli 7 automobila, batinaša, veterana i onda su ih obični ljudi oterali iz Petrovca. A onda bi da gone ljude koji su branili svoje prostorije. Znaju koliko su slabiji u svakom smislu, zato imaju opsesiju da pokažu snagu. Došli smo dotle da nekim ljudima da boje zastave njihove zemlje smetaju, da nisu mogli to danas da trpe. Nisu mogli to da istrpe ni sat vremena. Okrečili su ih i vratili u nešto što je ružno. Za njih je ta zastava poput crvene marame u koridi. Ništa ne mrze više od te srpske trobojke. Sada im je jasno da je strah prošao, da više nigde neće ući bez otpora!
- Teško je razgovarati sa nekim ko misli da može da uništava fasade ljudima na kući, ide im na kuću, budi im decu. Ima tu i dobrih ljudi siguran sam, nisu tu sve batinaši koji razmišljaju kako će na tuđoj grbači da se dočepaju vlasti. Vreme odgovornosti dolazi i više nigde im neće proći. Kažu da je napeto u petrovcu zato što naprednjaci čuvaju svoju imovinu. Zamislite greha da čuvate nešto što vama pripada. I tako u svakom gradu u Srbiji, a neki batinaši dolaze da ih tuku svakog dana. I oni uporno ostaju na braniku otadžbine.