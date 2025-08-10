Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas skrnavljenje srpske trobojke u Novom Sadu.

- Ponovo su rodoljubi prefarbali to što su blokaderi želeli da unište, oni će reći da to nisu dimenzije trobojke itd. Jasno je njima da je reč o imitaciji srpske zastave. Zato su došli da je skrnave.

- Sinoć su u Petrovcu doveli 7 automobila, batinaša, veterana i onda su ih obični ljudi oterali iz Petrovca. A onda bi da gone ljude koji su branili svoje prostorije. Znaju koliko su slabiji u svakom smislu, zato imaju opsesiju da pokažu snagu. Došli smo dotle da nekim ljudima da boje zastave njihove zemlje smetaju, da nisu mogli to danas da trpe. Nisu mogli to da istrpe ni sat vremena. Okrečili su ih i vratili u nešto što je ružno. Za njih je ta zastava poput crvene marame u koridi. Ništa ne mrze više od te srpske trobojke. Sada im je jasno da je strah prošao, da više nigde neće ući bez otpora!