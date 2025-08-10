Slušaj vest

Uprkos napadima i nasilju blokadera, pravi srpski rodoljubi ponovo su vratili trobojku u novosadsko naselje Liman.

Ranije danas, Vukašin Đoković, student koji je došao na Liman kako bi sa grupom građana obnovio trobojke koje su juče uništili blokaderi, fizički je napadnut od strane ljudi koji su krenuli da vandalizuju srpske zastave.

Kako saznajemo, njega i druge građane su blokaderi nešto pre podneva napali na raskrsnici Ulice Narodnog fronta i Boška Buhe.

Grupa od dvadesetak ljudi ih je prvo gađala farbom, a potom su prišli sa teleskopskim palicama u rukama i počeli da zadaju udarce. 

Đoković je tom prilikom dobio jake udarce u rebra od strane blokadera, a potom su ga šutirali.

