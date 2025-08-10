Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja u Nacionalnom dnevniku na TV Pink najavio za septembar veliki skup pristalica Srpske napredne stranke u Novom Sadu.

On je saopštio da će se održati jedan od najvećih skupova SNS u Novom Sadu, a kako je istakao očekuje se da bude i veći nego onaj 12. aprila u Beogradu.

- Septembar je težak mesec, idem i u Kinu i Ameriku. Bog zna gde neću biti. Ali održaćemo jedan od najvećih skupova, verujem veći nego 12. aprila u Beogradu. Novi Sad je to zaslužio. Ljudi su trpeli teror kakav niko nigde nije trpeo - saopštio je Vučić.

Kurir.rs

