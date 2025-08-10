Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je komentarisao laži opozicionih medija i činjenicu da su španske vlasti novčano kaznile tenisera Novaka Đokovića, a portal Nova S pokušao da to predstavi kao da je to uradila Srbija.

- Oni znaju da su njihovi čitaoci nepismeni ili površni. Sve što prebacuju drugima su oni. Zadržavaju se na vesti 3,2 sekunde, taman da pročitaju naslov. A to što nema veze sa istinom, odnosno ima jer ga Španija goni za gradnju. To je jedna u nizu laži. Kao što kažu to su "narodne pare" za auto-put. A gde su to vaše pare bile od 2000 do 2012. - poručio je Vučić.

Podsetimo, španske vlasti ponovo su novčano kaznile tenisera Novaka Đokovića, a Nova S pokušava da predstavi kao da je to uradila Srbija!

Naime, Španske vlasti su izrekle kaznu Novaku Đokoviću zbog navodno nezakonitih radova na kući u oblasti Sijera Blanka, što je preneo i portal Nova S.

Sama vest ne bi bila sporna, da u naslovu Nove S nije izostavljeno da se radi o španskim vlastima. Na primer, portal Nova S objavio je vest pod naslovom: „Vlast udarila Novaka po džepu: Đokoviću stigla kazna, evo koliko novca mora da plati zbog bespravne gradnje“, bez naglašavanja da je reč o vlastima u Španiji.

Na taj način se kod čitalaca lako može stvoriti pogrešan utisak da se radi o kazni koju je izrekla vlast u Srbiji.