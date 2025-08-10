Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je gostujući u Nacionalnom dnevniku na TV Pink izbore i istakao da ćemo ih imati pre ustavnog roka kada nadležne institucije o tome donesu odluku.

Vučić je dodao i da će blokaderima Dragan Đilas biti šef čak i da se ne pojavi na toj listi.

- I ideološki i finansijski. Oni su veliki favoriti, imaju veliki novac. Ove ljude plaćaju svaki dan, nisu došli oni džabe da farbaju. Plaća se iz različitih donacija, videćete kako se plaćaju blokaderi iz zborova. Iznenadićete se kada vidite koliko je to para i to dođu stotine hiljada evra na račun jednog, pa onda on to deli ostalima po 100, 200 evra.

- Oni su veliki favoriti, imaju snažne medijske platforme, jaku logistiku. Ali kada prebrojimo glasove mi ćemo da znamo ko je pobedio. A izbori će biti pre roka. Suprotstavićemo se najgorima, koji su fakultete pretvorili u svinjac, kao i najvećim lopovima Đilasu, Aleskiću.

Ne propustitePolitika"ZA NEKOLIKO DANA PROGRAM MERA – OGRANIČIĆEMO MARŽE, CENE HRANE MORAJU DA PADNU" Vučić poručio: Strah je prošao, narod blokaderima pruža otpor na svakom koraku
Screenshot 2025-08-10 184650.png
Politika"CENE U SRBIJI ĆE PASTI 15 DO 20 ODSTO, POSEBNO U PREHRAMBENOM SEKTORU" Vučić: Dali smo sve od sebe da dođemo do rešenja koja ćemo predstaviti u narednim danima
Screenshot 2025-08-10 184529.png
Politika"ZA NJIH JE TA ZASTAVA POPUT CRVENE MARAME U KORIDI" Vučić o blokaderskom skrnavljenju u Novom Sadu: Ništa ne mrze više od srpske trobojke
Screenshot 2025-08-10 184912.png
Politika"ODRŽAĆEMO JEDAN OD NAJVEĆIH SKUPOVA U NOVOM SADU" Vučić: Biće, verujem, i veći nego 12. aprila u Beogradu! Ljudi su trpeli teror kakav niko nigde nije trpeo
Screenshot 2025-08-10 184020.png