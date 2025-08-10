Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je gostujući u Nacionalnom dnevniku na TV Pink izbore i istakao da ćemo ih imati pre ustavnog roka kada nadležne institucije o tome donesu odluku.

Vučić je dodao i da će blokaderima Dragan Đilas biti šef čak i da se ne pojavi na toj listi.

- I ideološki i finansijski. Oni su veliki favoriti, imaju veliki novac. Ove ljude plaćaju svaki dan, nisu došli oni džabe da farbaju. Plaća se iz različitih donacija, videćete kako se plaćaju blokaderi iz zborova. Iznenadićete se kada vidite koliko je to para i to dođu stotine hiljada evra na račun jednog, pa onda on to deli ostalima po 100, 200 evra.