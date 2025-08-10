Politika
BRNABIĆ JASNO PORUČILA: "Bezidejni zgubidani se ponovo okupili ispred prostorija SNS-a u Vrbasu - POBEDIĆE NIKAD"
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić komentarisala je, kako je istakla protest "batinaša i huligana, bezidejnih zgubidana" ispred prostorija Srpske napredne stranke u Vrbasu.
- Apsolutno bez ideje kako da odgovore na rad i posvećenost naše stranke i naših predsednika Aleksandra Vučića i Miloša Vučevića.
- Svaki dan pokazuju svoju frustriranost, nemoć i mržnju. Zamislite kakva bi Srbija bila da je ovakvi vode... Pobediće nikad - zaključila je Brnabić.
