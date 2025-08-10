Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić komentarisala je, kako je istakla protest "batinaša i huligana, bezidejnih zgubidana" ispred prostorija Srpske napredne stranke u Vrbasu. 

- Apsolutno bez ideje kako da odgovore na rad i posvećenost naše stranke i naših predsednika Aleksandra Vučića i Miloša Vučevića. 

- Svaki dan pokazuju svoju frustriranost, nemoć i mržnju. Zamislite kakva bi Srbija bila da je ovakvi vode... Pobediće nikad - zaključila je Brnabić.

