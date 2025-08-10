Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je svoju radnu nedelju.

Kako je istakao, nijedan veliki cilj u istoriji nije postignut bez čelične volje, ogromne hrabrosti, smele vizije i velike strasti.

- Na ovim temeljima izgrađeno je sve ono što nas čini ponosnima i što će trajati kroz sve vekove i vremena koja dolaze.

- Iskušenja je oduvek bilo i biće ih. Zna to naš narod, možda bolje nego ijedan drugi, kao što zna i da sačuva otadžbinu i onda kada mnogi misle da ćutanje znači slabost.