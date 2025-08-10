Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković optužio je danas premijera privremenih institucija u Prištini Aljbina Kurtija da planira novi talas nasilja na severu Kosova i Metohije, s ciljem da protera srpski narod i zauzme sever pokrajine.

Petković je reagovao na incident kod Leposavića kada je kosovska policija pucala iz automatskog oružja prilikom legitimisanja srpskih mladića.

On je u saopštenju naveo da su poslednje izjave Kurtija i potezi kosovske policije jasan signal da Priština priprema eskalaciju tenzija, ignorišući sve pozive međunarodne zajednice na smirivanje situacije.

"Kurti već danima orkestrira kampanju zastrašivanja, hapšenja i provokacija, sa jasnom namerom da izvede nasilne akcije protiv Srba na severu. Sve to se radi kako bi se potpuno obesmislili pregovori i postignuti sporazumi", istakao je Petković.

On je dodao da Beograd o ovim dešavanjima redovno obaveštava međunarodne predstavnike i da očekuje hitnu reakciju kako bi se sprečilo dalje pogoršanje bezbednosne situacije.

„Srpski narod na Kosovu i Metohiji ne sme i neće biti prepušten na milost i nemilost Kurtijevom režimu“, zaključio je Petković.