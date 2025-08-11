Slušaj vest

Predsednica Odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije Danijela Nikolić osudila je postupanje pripadnika Kosovske policije tokom incidenta u selu Vuča kod Leposavića, kada je upotrebljeno oružje tokom pokušaja legitimisanja srpskog mladića.

"Neprofesionalno, bahato ponašanje Kurtijevih policajaca na severu Pokrajine redovno je stanje torture koju srpski narod trpi već godinama. Upotrebom vatrenog oružja u selu Vuča nadomak Leposavića otišli su korak dalje ne prezajući da li je njihovo legitimisanje ugrozilo život srpskom mladiću koji je na svu sreću prošao bez posledica opasnih po zivot“, saopštila je Nikolić.

Dodala je da nije prvi put da je na Kosovu jedna od metoda zaustavljanja Srba pritisak na oroz, što predstavlja u ovom i sličnim slučajevima zloupotrebu policijskih ovlašćenja.

„Da li postoji jasna granica zaštite ljudskih prava jednog naroda na koju će međunarodna zajednica da reaguje ili je ovakvo postupanje Kurtjeve policije redovno stanje na KiM koje defakto predstavlja crnu rupu ljudskih prava i sloboda na tlu Evrope, ili čuvari evropskih vrednosti i ovakvo ponašanje baštine i odobravaju, bar kada su Srbi u pitanju“, upitala je Nikolić.

Leposavić Foto: Printscreen Kosovo onlajn

U selu Vuča kod Leposavića juče je došlo do incidenta u kojem je policija privela jednog mladića srpske nacionalnosti, dok je drugi mladić pobegao, ali se u međuvremenu javio u policijsku stanicu. Kako su naveli svedoci, kosovska policija je prilikom pokušaja legitimisanja upotrebila automatsku pušku i zapucala u pravcu šume u koju je pobegao jedan od mladića.