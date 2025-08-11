Slušaj vest

Student Vukašin Đoković izjavio je da su juče, kada su se građani Novog Sada okupili u naselju Liman kako bi ponovo na zgradama iscrtali srpske zastave koje su u subotu prefarbali blokaderi, njega i Luku Malinovića napalo dvadesetak blokadera palicama i polili ih crvenom farbom.

"Sve je prijavljeno policiji koja je profesionalno odradila svoj posao i ovim putem se zahvaljujem svim policijskim službenicima. Jedno NN lice smo Luka Malinović i ja uspeli da zaustavimo kada su izveli napad, pa su pokušali da se povuku", naveo je Đoković za TV Pink.

Dodao je da je do napada došlo na uglu ulica Boško Buha i Narodnog fronta..

"Oni su prvobitno napali sa leđa momke koji su crtali trobojku. Mi smo pokušali da odbranimo jedni druge, da odbranimo naše komšije i pokušali smo da sprečimo incident", rekao je Đoković.

Naveo je da su građani koji su iscrtavali zastave želeli da ulepšavaju Novi Sad, i istakao da ne vidi kome bi smetala srpska trobojka u Novom Sadu, koji je, kako je podsetio, bio Evropska prestonica kulture i Evropska prestonica mladih.