"Bogu hvala i zahvaljujući doktorima, Darko je dobro u odnosu na ono sto je prošao i sa čim se suočio. Verujem da će brzo biti među nama, prijatno sam iznenađen koliko se brzo oporavlja i ide to u dobrom smeru - rekao je Vučevic gostujući na TV Prva.

Vučević je dodao da je Darko Glišić bio očuvanog zdravlja i da su njegovi vitalni organi bili u dobroj kondiciji.

- Očekujem da vrlo brzo bude među nama. On je juče ustao da me isprati - naveo je Vučević, koji je juče posetio Glišića u Kliničkom centru Srbije.

darko glisic bolnica.JPG
Foto: Instagram/milosvucevic

Simtomi koji ukazuju na moždani udar

Svake godine 28.000 ljudi u Srbiji dobije šlog, koji je još uvek vodeći uzrok smrtnosti i kod muškaraca i kod žena, a jedan od razloga visoke smrtnosti je nedovoljno znanje o simptomima moždanog udara i hitnosti reagovanja. Razlozi kašnjenja su mnogi, ali najčešći su neprepoznavanje simptoma, produžen transport, neodlučnost neurologa, otpor prema invazivnim procedurama i nedostupnost svih članova tima za endovaskularne procedure.

- Ukoliko vam se iznenada iskrivi lice, imate problem s govorom, trnu vam ruka ili noga, a vid vam je zamućen, odmah pozovite Hitnu pomoć ili otiđite do najbliže zdravstvene ustanove jer ovi simptomi ukazuju na moždani udar.

Simptomi upozorenja na moždani udar

Simptomi mogu da budu i:

  • utrnulost tela, naročito jedne strane
  • konfuzija, teškoće u razumevanju
  • vrtoglavica
  • loša koordinacija
  • problemi sa hodanjem
  • jak, iznenadan bol u glavi bez razloga
  • gubitak čula (miris, ukus)
  • ukočen vrat
  • promene ličnosti
  • napadi (grčevi)
  • gubitak pamćenja
  • nesvestica

(Kurir.rs/Prva/Preneo: Đ. M.)

