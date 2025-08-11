Slušaj vest

"Bogu hvala i zahvaljujući doktorima, Darko je dobro u odnosu na ono sto je prošao i sa čim se suočio. Verujem da će brzo biti među nama, prijatno sam iznenađen koliko se brzo oporavlja i ide to u dobrom smeru - rekao je Vučevic gostujući na TV Prva.

Vučević je dodao da je Darko Glišić bio očuvanog zdravlja i da su njegovi vitalni organi bili u dobroj kondiciji.

- Očekujem da vrlo brzo bude među nama. On je juče ustao da me isprati - naveo je Vučević, koji je juče posetio Glišića u Kliničkom centru Srbije.

Foto: Instagram/milosvucevic

Simtomi koji ukazuju na moždani udar

Svake godine 28.000 ljudi u Srbiji dobije šlog, koji je još uvek vodeći uzrok smrtnosti i kod muškaraca i kod žena, a jedan od razloga visoke smrtnosti je nedovoljno znanje o simptomima moždanog udara i hitnosti reagovanja. Razlozi kašnjenja su mnogi, ali najčešći su neprepoznavanje simptoma, produžen transport, neodlučnost neurologa, otpor prema invazivnim procedurama i nedostupnost svih članova tima za endovaskularne procedure.

- Ukoliko vam se iznenada iskrivi lice, imate problem s govorom, trnu vam ruka ili noga, a vid vam je zamućen, odmah pozovite Hitnu pomoć ili otiđite do najbliže zdravstvene ustanove jer ovi simptomi ukazuju na moždani udar.

Simptomi upozorenja na moždani udar

Simptomi mogu da budu i:

utrnulost tela, naročito jedne strane

konfuzija, teškoće u razumevanju

vrtoglavica

loša koordinacija

problemi sa hodanjem

jak, iznenadan bol u glavi bez razloga

gubitak čula (miris, ukus)

ukočen vrat

promene ličnosti

napadi (grčevi)

gubitak pamćenja

nesvestica