NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU DARKA GLIŠIĆA: "U odnosu na ono što je prošao i sa čime se suočio, DOBRO JE! Juče je ustao da me isprati"
Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da je ministar za javna ulaganja Darko Glišić, koji je 5. avgusta doživeo moždani udar, dobro i da očekuje da se vrlo brzo oporavi.
"Bogu hvala i zahvaljujući doktorima, Darko je dobro u odnosu na ono sto je prošao i sa čim se suočio. Verujem da će brzo biti među nama, prijatno sam iznenađen koliko se brzo oporavlja i ide to u dobrom smeru - rekao je Vučevic gostujući na TV Prva.
Vučević je dodao da je Darko Glišić bio očuvanog zdravlja i da su njegovi vitalni organi bili u dobroj kondiciji.
- Očekujem da vrlo brzo bude među nama. On je juče ustao da me isprati - naveo je Vučević, koji je juče posetio Glišića u Kliničkom centru Srbije.
Simtomi koji ukazuju na moždani udar
Svake godine 28.000 ljudi u Srbiji dobije šlog, koji je još uvek vodeći uzrok smrtnosti i kod muškaraca i kod žena, a jedan od razloga visoke smrtnosti je nedovoljno znanje o simptomima moždanog udara i hitnosti reagovanja. Razlozi kašnjenja su mnogi, ali najčešći su neprepoznavanje simptoma, produžen transport, neodlučnost neurologa, otpor prema invazivnim procedurama i nedostupnost svih članova tima za endovaskularne procedure.
- Ukoliko vam se iznenada iskrivi lice, imate problem s govorom, trnu vam ruka ili noga, a vid vam je zamućen, odmah pozovite Hitnu pomoć ili otiđite do najbliže zdravstvene ustanove jer ovi simptomi ukazuju na moždani udar.
Simptomi upozorenja na moždani udar
Simptomi mogu da budu i:
- utrnulost tela, naročito jedne strane
- konfuzija, teškoće u razumevanju
- vrtoglavica
- loša koordinacija
- problemi sa hodanjem
- jak, iznenadan bol u glavi bez razloga
- gubitak čula (miris, ukus)
- ukočen vrat
- promene ličnosti
- napadi (grčevi)
- gubitak pamćenja
- nesvestica
(Kurir.rs/Prva/Preneo: Đ. M.)