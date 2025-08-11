Slušaj vest

- To proizilazi iz svega što se dešavalo proteklih meseci. Ne zna se šta je uopšte politika tih protesta. Odjednom ne može da se pravi crkva i da se crtaju srpske zastave. Jedni pričaju o opoziciji sve najgore, a sada Đilas govori da moraju da naprave sa njima jedinstvenu listu kako bi se uradilo nešto na izborima. Da li je normalno da je u jednoj zemlji problem što se pravi crkva? Ovo je odraz jednog ekstremizma, postalo je tako da u sopstvenoj zemlji ne smete da kažete da ste Srbin - rekao je Dačić za TV Pink.

- Dolazimo u situaciju da ne smemo u Vojvodini da napravimo crkvu. Čime će to da ugrozi bilo koga? To nikada nije bilo ovako i nije normalno. Zamolio bih svakoga da razmisli o tome. Nije normalno da se svađamo oko toga da li će biti negde iscrtane srpske zastave. Nažalost, ovo je "nasleđe" onoga što smo gledali 5. oktobra. Tada su isto palili kuće nekih političkih funkcionera. Ali ti koji su to radili 5. oktobra su se pokajali i posle izvinjavali - rekao je Dačić.

Dačić se osvrnuo i na tešku, ali važnu ulogu policije u društvu, te ističe da nekada ne uvažavaju poštovanje koje zaslužuju.

- Potpuno je jasno da je policija predstavnik države. Potrebno je zaista da više poštujemo naše državne atribute, a zatim da policijski službenici osećaju podršku naroda. Teško je kada se neko bori za ovu zemlju, a sa druge strane naiđe na nepoštovanje i napade - rekao je Dačić.

- Policija je imala važnu ulogu svih ovih meseci, pre svega u održavanju javnog reda i mira. Sada je izabran novi direktor policije i on nije neko ko je iz sveta politike. Vasiljević je završio vojnu akademiju i bio je komandant brigade, a bio je i na čelu interventnih jedinica. On je pravi profesionalac, kao i svi oko njega - rekao je Dačić.