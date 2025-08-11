Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da je ideja te stranke da se izbori održe krajem 2026. godine, ali da će odluku o tome doneti nadležni.

"Nama se juče predsednik Vučić uključio na sednicu odbora u NS. Naša ideja je da izbori budu krajem 2026. godine, ali o tome odlučuje nadležni. Sigurno je da je blokaderska lista u prednosti. Oni će svakako biti u prednosti. Bio Đilas (Dragan, predsednik Stranke slobode i pravde) na listi ili ne, oni će de fakto biti tu, jer moraju da koriste njegove alate. Oni su svi jedan korpus. De fakto su ista politika i nemoguće ih je razdvojiti. Svi su isti. Isto vam je kada govorite o Gruhonjiću i Lomparu", rekao je Vučević za TV Prva.

Istakao je da sa nestrpljenjem čeka skup u Novom Sadu i da je dosta više priča da li SNS može da organizuje skup u tom gradu ili ne.

"Ja sa nestrpljenjem čekam skup u Novom Sadu, iako je uvek najteže biti domaćin, jer je mnogo zadataka i organizacionih obaveza. Mi smo spremni da budemo domaćini i dosta više toga da li možemo da napravimo skup ili ne. Pravili smo ga i kada smo bili opozicija. Mi nikog ne sprečavamo da se okuplja, samo nećemo više da dozvolimo da neko naše ljude dira i da dira naše prostorije", istakao je Vučević.

Govoreći o jučerašnjem dešavanju na Limanu, gde su blokaderi prefarbavali srpske zastave iscrtane na zgradama, Vučević je naveo da su blokaderi duboko antihrišćanski i antireligijski nastrojeni i da je sve što može da se dovede u kontekst sa nacionalnim i državnim za njih sporno.

Vučević je naglasio da srpska zastava nije simbol SNS, već je simbol države i svih građana i istakao da je zastava vraćena na Liman.

"Vratili smo zastave i rekli: 'Koliko god da ih uništavate, mi ćemo ih vratiti. Budete li dolazili u stranačke prostorije, mi ćemo da ih branimo. Napadnete li ijednog člana, mi ćemo ga braniti. Dirnete li jedno naše dete, dirali ste nam svima decu'. Dosta više tog njihovog terora", istakao je Vučević.

Osvrćući se na navode pojedinih medija da je juče bio na Limanu, Vučević je rekoa da bi se javno pokazao da je bio tamo.

"Pitanje oko crkve je dugačijeg karaktera, ali povezano sa ovim temama. Poput bika kada vidi crvenu maramu u koridi, blokaderi ne mogu da se suzdrže. Oni moraju da potiru sve što se dešava sa našom državom", rekao je Vučević.

Ukazao je da je, kada je reč o izgradnji crkve na Limanu, ideja bila da konačno bude ispravljena istorijska nepravda i obeleženo najveće stradanje Novosađana u Drugom svetskom ratu, kada je u raciji 1942. godine 3.000 Srba, Jevreja i Roma bačeno u Dunav.

Dodao je da je lokacija na Limanu 1 najbliža mestu stradanja Novosađana u Drugom svetskom ratu i da bi podizanje crkve na tom mestu bilo odavanje pošte žrtvama fašizma i nacizma.

"Oni koji tobože pričaju da su antifašisti, oni se protive da se obeleži mesto stradanja. Ovi blokaderi i ustaše uništavaju srpske simbole, a kada kažem ustaše govorim o političkim i ideološkim motivima, jer kada potirete sve što je vezano za srpstvo, narod to definise kao ustaštvo", rekao je Vučević.