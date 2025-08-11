Slušaj vest

Blokaderi koji su pokušali da uklone srpsku trobojku sa fasade zgrade u novosadskom naselju Liman ostali su vidno nezadovoljni ishodom akcije koja je neslavno propala, jer su građani Novog Sada ponovo iscrtali trobojke. 

Među onima koji se oglasio bio je i popularizovani vođa blokaderskog pokreta u novom pazaru, Davud Delimeđac student FPN, koji se trenutno nalazi u Hrvatskoj.

Iako fizički daleko, Delimeđac nije propustio priliku da se putem Instagrama oglasi, podelivši fotografiju sa platforme X, kao svojevrsni odgovor na fijasko svojih saboraca.

Screenshot 2025-08-11 104458.jpg
Foto: Printskrin/ Instagram

Na društvenim mrežama su pristalice blokadera takođe objavljivali da je obnova oskrnavljene trobojke, fašistički potez.

Građani Novog Sada okupili su se juče u naselju Liman kako bi ponovo na zgradama iscrtali srpske zastave koje su u subotu prefarbali blokaderi, a Ivica Dačić ministar unutrašnjih poslova, smatra da je ovaj događaj kulminacija svega što se dešava proteklih meseci.

WhatsApp Image 2025-08-10 at 11.32.17_fc469552.jpg
Foto: Kurir.rs

"Nije normalno da se svađamo oko toga da li će biti negde iscrtane srpske zastave. Nažalost, ovo je "nasleđe" onoga što smo gledali 5. oktobra. Tada su isto palili kuće nekih političkih funkcionera. Ali ti koji su to radili 5. oktobra su se pokajali i posle izvinjavali", rekao je Dačić.

Liman napad.jpg
WhatsApp Image 2025-08-10 at 18.56.55_1fa14b90.jpg
blokaderi.JPG
liman.jpg