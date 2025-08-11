- Posle odluke da mladi ljudi imaju najbolju kreditnu šemu za kupovinu stana, posle odluke za Alimentacioni fond, ovo je treća mera koja zaokružuje paket solidarnosti prema svim građanima. A to je da trgovci imaju pravo na profit, ali ne na ekstra profit. Oni tu cenu formiraju potpuno suprotno od onoga kako prikazuju. Oni imaju i tzv. vanfakturne rabove, a to je da veliki lanci proizvođači kažu da ako hoće da budu na lecima moraju da dobiju popust još 10 posto. A naravno da mali proizvođači, moraju da ih finansiraju i da ih čekaju 180 dana da bi im bilo plaćeno ono što je veliki trgovinski lanac kupio - rekao je Vučević.