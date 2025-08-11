"TRGOVCI IMAJU PRAVO NA PROFIT, ALI NE NA EKSTRA PROFIT" Vučević: Neophodna solidarnost prema svim građanima
Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je danas da je na funkciji premijera razumeo razmeru kako se formiraju cene i kako se najčešće definišu na štetu kupaca.
- Posle odluke da mladi ljudi imaju najbolju kreditnu šemu za kupovinu stana, posle odluke za Alimentacioni fond, ovo je treća mera koja zaokružuje paket solidarnosti prema svim građanima. A to je da trgovci imaju pravo na profit, ali ne na ekstra profit. Oni tu cenu formiraju potpuno suprotno od onoga kako prikazuju. Oni imaju i tzv. vanfakturne rabove, a to je da veliki lanci proizvođači kažu da ako hoće da budu na lecima moraju da dobiju popust još 10 posto. A naravno da mali proizvođači, moraju da ih finansiraju i da ih čekaju 180 dana da bi im bilo plaćeno ono što je veliki trgovinski lanac kupio - rekao je Vučević.
Vučević je istakao da ovo nije borba protiv velikih trgovinskih lanaca.
- Predsednik Vučić je rekao za cene jogurta i koliko proizvođač zaradi. Ljudi će više kupovati, biće veći promet. Jedan domaći market koji ima niže cene ima više ljudi koji kupuju. Veliki je tu otpor, neće biti lako predsedniku da to sprovede. Što se tiče SNS samo da predsednik gura to i da vodi računa o građanima - naveo je Vučević.
(Kurir.rs/Dnevnik)