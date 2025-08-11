Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali istakao je danas da lider Stranke slobode i pravde, Dragan Đilas, zaista nema osnovno znanje o tržišnoj ekonomiji, funkcionisanju srpske privrede i ekonomskim politikama koje podižu životni standard građana.

"Draganu Đilasu je, izgleda, dosadilo da sluša “kako ne zna ništa”. I nama je, vala, dosadilo da to pričamo, ali, nije u redu ni da se lažemo.

Ne, zaista ne znate baš ništa o tržišnoj ekonomiji, o funkcionisanju i potrebama srpske privrede, o ekonomskim ciklusima, niti o javnim finansijama, o investicionim projektima koji razvijaju zemlju, a ni o tome kako se podiže životni standard građana.

Videli smo to, živeli smo to, dakle, potpuno argumentovano tvrdimo da o tome ne znate ništa, i to je prosto tako. Da ste imali bar elementarno znanje o tome kako se upravlja zemljom, kako se privlače strane direktne investicije, kako se pravi podsticajan privredni ambijent, kako se otvaraju radna mesta, ne bismo imali one silne, uzalud potrošene godine siromaštva, masovne nezaposlenosti koja je dostigla 25,9 odsto, ne bismo imali mizeran životni standard sa prosekom plata od 330 evra i penzijama od jedva više od 200 evra, ne bismo imali pola miliona izgubljenih radnih mesta i fabrike sa katancima.

Danas, kada Srbija godišnje privlači 5,2 milijarde evra stranih direktnih investicija, kada ima ekonomiju koja je treća po brzini rasta u Evropi, kada je nezaposlenost smanjena na oko 9 odsto, a plate i penzije kontinuirano rastu, Đilas se dosetio priče o tom šta treba građanima Srbije.

Kasno je sada za takvu brigu. Danas, kada Srbija dobija pohvale međunarodnih finansijskih institucija o načinu kako se bori sa efektima svetske krize na srpsko tržište, sa uvezenom inflacijom, sa problemima sa kojima se bori čitav svet - evo još jedne brige - Đilas nije zadovoljan. Onih 619 miliona evra ne pokriva inflatorne pritiske, pa se zabrinuo za građane.