Slušaj vest

Predsednica Skupštine Ana Brnabić danas je oštro kritikovala blokadore u Srbiji, optužujući ih za otvoreni pritisak na tužilaštvo i sudove, uprkos njihovim tvrdnjama da zakoni moraju važiti za sve.

"Danas nam blokaderi poručuju da niko ne sme da utiče na tužilaštvo i da zakoni moraju da važe za sve, a svaki dan do danas su vršili otvoren pritisak i na tužilaštvo i na sudove!", navela je Brnabić.

Ona je istakla da bi Srbija pod njihovim vođstvom bila zemlja u kojoj zakoni važe za sve - osim za njih same.

"Niko ne sme da pokaže fotografiju tužioca za organizovani kriminal kako slavi i veseli se sa organizovanim kriminalcima, ali oni smeju da prete i vrše pritisak na pravosudne institucije", rekla je premijerka.

Brnabić je dodala da blokaderi tuku ljude, napadaju porodice i maltretiraju decu, dok se oni sami predstavljaju kao žrtve. Takođe je ukazala na slučajeve u kojima su blokaderi sprečavali hitnu pomoć da zbrine povređene, čak bušeći gume na vozilima saniteta.

"Profesore, dekane i rektore niko ne sme da targetira i napada osim, naravno, samih blokadera“, zaključila je Ana Brnabić, ocenjujući da je atmosfera u zemlji pod blokadama neprihvatljiva za život.

Ne propustitePolitika"EU INSTITUCIJE DA NE ZATVARAJU OČI PRED HULIGANIZMOM I DA ISKAŽU SVOJ STAV" Brnabić: Ćutanje više ne dolazi u obzir, obavestiću evropske partnere o incidentima
WhatsApp Image 2025-07-30 at 10.26.03 (2).jpeg
PolitikaKO JE BLOKADERKA KOJA LIČNO "PREVASPITAVA" NA ADRESAMA PO VRAČARU: Vladana Putnik Prica preti da bi moglo biti i gore, a N1 raspiruje atmosferu linča!
Vladana Putnik Prica.jpg
PolitikaBLOKADERI NAPALI MLADIĆA KOJI JE BRANIO SRPSKU TROBOJKU! Povadili teleskopske palice i krenuli da biju, usledilo GRAĐANSKO HAPŠENJE: Uspešno savladali NASILNIKE
blokaderi1.JPG
Politika"ZUKORLIĆ I LJAJIĆ MORAJU DA POKAŽU OSEĆAJ ZA DRŽAVU KADA JOJ JE TEŠKO" Stručnjaci komentarišu nemire u Novom Pazaru: Izostala je oštrija osuda za nasilje
Marko Matić i Rajko Petrović.jpg