Slušaj vest

Predsednica Skupštine Ana Brnabić danas je oštro kritikovala blokadore u Srbiji, optužujući ih za otvoreni pritisak na tužilaštvo i sudove, uprkos njihovim tvrdnjama da zakoni moraju važiti za sve.

"Danas nam blokaderi poručuju da niko ne sme da utiče na tužilaštvo i da zakoni moraju da važe za sve, a svaki dan do danas su vršili otvoren pritisak i na tužilaštvo i na sudove!", navela je Brnabić.

Ona je istakla da bi Srbija pod njihovim vođstvom bila zemlja u kojoj zakoni važe za sve - osim za njih same.

"Niko ne sme da pokaže fotografiju tužioca za organizovani kriminal kako slavi i veseli se sa organizovanim kriminalcima, ali oni smeju da prete i vrše pritisak na pravosudne institucije", rekla je premijerka.

Brnabić je dodala da blokaderi tuku ljude, napadaju porodice i maltretiraju decu, dok se oni sami predstavljaju kao žrtve. Takođe je ukazala na slučajeve u kojima su blokaderi sprečavali hitnu pomoć da zbrine povređene, čak bušeći gume na vozilima saniteta.