Slušaj vest

U krajnje bolesnom maniru, blokaderi su objavili fotografiju nadgrobne ploče na kojoj piše: "Aleksandar - 1970-2025".

Ispod toga su ostavljali stravične komentare kojima se raduju nasilnoj smrti predsednika Aleksandra Vučića, koji se mogu sumirati u jednom - "Savršeno, kraj je blizu".

Vučić grob.JPG
Foto: Printscreen/X

Činjenica je da su blokaderi izgubili podršku među građanima, posebno nakon jučerašnjeg skrnavljenja srpske zastave na Limanu.

Zato im je jedino ostalo da targetiraju Vučića i raduju se njegovoj smrti.

Ne propustitePolitika"SRBIJA BI POD NJIHOVIM VOĐSTVOM BILA ZEMLJA U KOJOJ ZAKONI VAŽE ZA SVE - OSIM ZA NJIH!" Brnabić o blokaderima: Svaki dan vrše pritisak na tužilaštvo i sudove
WhatsApp Image 2025-07-30 at 10.26.03.jpeg
PolitikaMINISTAR MALI ODGOVORIO ĐILASU: Zaista ne znate baš ništa o tržišnoj ekonomiji, a ni o tome kako se podiže životni standard građana
IMG-20250515-WA0137.jpg
Politika"ĐILAS NAREDIO KAMPANJU PROTIV BLOKADERSKE LISTE!" Uroš Piper tvrdi: Od 1. septembra kreće, ZAKUCAO JE EKSER
djilas.jpg
PolitikaVOĐA BLOKADERA SE OGLASIO IZ HRVATSKE! Propala im akcija uništavanja srpskih zastava u Limanu, pa su besni
dd.PNG