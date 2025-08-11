Na društvenim mrežama objavljene su sramne fotografije groba Aleksandra Vučića, ispod koje blokaderi likuju i priželjkuju smrt predsednika Srbije.
"SAVRŠENO, VUČIĆEV KRAJ JE BLIZU" Bolesni komentari blokadera, objavili sliku NADGROBNOG SPOMENIKA predsednika Srbije
U krajnje bolesnom maniru, blokaderi su objavili fotografiju nadgrobne ploče na kojoj piše: "Aleksandar - 1970-2025".
Ispod toga su ostavljali stravične komentare kojima se raduju nasilnoj smrti predsednika Aleksandra Vučića, koji se mogu sumirati u jednom - "Savršeno, kraj je blizu".
Foto: Printscreen/X
Činjenica je da su blokaderi izgubili podršku među građanima, posebno nakon jučerašnjeg skrnavljenja srpske zastave na Limanu.
Zato im je jedino ostalo da targetiraju Vučića i raduju se njegovoj smrti.
