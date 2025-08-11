Slušaj vest

Na društvenoj mreži Iks pojavio se sramotan, veštački napravljen video-snimak koji prikazuje pad ministra Darka Glišića sa bolničkog kreveta u trenutku kada mu je u poseti predsednik Aleksandar Vučić!

Video, za koji je očigledno korišćena tehnologija veštačke inteligencije, nema dodir sa stvarnošću, a njegova svrha je isključivo da se izvrgne ruglu i ministar Glišić i predsednik Vučić, i čitava situacija sa zdravstvenim stanjem Darka Glišića koji je doživeo moždani udar u programu uživo.



Naime, ovaj sramni video napravljen je na osnovu fotografije koju je objavio predsednik Srbije nakon posete Glišiću u bolnici, pre koje je potvrđeno da je ministar imao uspešnu operaciju i da je započeo oporavak.

Poptuno zanemarujući činjenicu da se jedan čovek borio za život, da su lekari, kako je i potvrđeno iz KCS, izveli komplikovanu operaciju, koja je i trajala više sati, zanemarujući osnovne norme ljudsskosti, a zapravo u odsustvu bilo kakvih ljudskih normi - Tviteraši, jaki samo tu, na toj mreži koja im služi za blaćenje i napade na sve i svakog ko ne misli kao oni - napravili su video koji prikazuje predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji se u bolničkoj sobi, prilikom posete, rukuje s Darkom Glišićem, koji zatim pada s kreveta, dok se Vučić pomera u stranu i to gleda.

I to je njima zabavno. Jer poznato je da im je baš zabavan i smešan svaki video, mim ili fotografija koji pozivaju na neko nasilje protiv vlasti i generalno neistomišljenika.



To što su grubo prekršili sve etičke i društvene norme - njih baš briga. To što su zloupotrebili savremene tehnologije za političku diskreditaciju i širenje dezinformacija - i to ih baš briga.

Jer za njih zakon ne važi! Samo za njih. Za ostale bi ih (samo) oni primenjivali.