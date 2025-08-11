Slušaj vest

- Nažalost, kada je reč o istoriji, mislim da je još nekoliko odeljenja tako prošlo, naš prijemni ispit je bio na hodniku, što prilično tužno govori o fakultetu - rekao je Čedomir Antić za Tanjug.

Dodao je da kvote za upis studenata ove godine prvobitno nisu bile odobrene samo Filozofskom fakultetu zato što je kasnije ušao u proces nadoknade nastave i istakao da su za trenutno neredovno stanje na fakultetu odgovorne uprava Filozofskog fakulteta i Rektorat Univerziteta u Beogradu, koji su se, kako je naveo, postavili politički, neodgovorno i nezrelo.

- Jednostavno, stanje je neredovno, ali moram da kažem, za to je kriva pre svega uprava fakulteta i uprava Univerziteta. Iako Univerzitet, odnosno Rektorat, to jest rektor, nemaju velika ovlašćenja, oni su se postavili politički, neodgovorno, nezrelo i, ja verujem, duboko štetno - naveo je Antić.

Ukazao je i da su pojedine katedre na odeljenjima za istoriju i filozofiju obnovile nastavu još u junu, u dogovoru sa Ministarstvom prosvete i Nacionalnim telom za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), i uspele su da završe, celokupan materijal je snimljen i objavljen na vreme.

Antić je dodao da je "blokaderska uprava" fakulteta omogućila da dva meseca nadoknade nastave bude objavljivanje nekakvih tekstova, izbora radova, knjiga na određenim platformama poput "Google Classroom-a" i "Moodle-a", što su, kako je naveo, i Ministarstvo i NAT-a ocenili kao nedopustivo.

Na pitanje kako komentariše pozive studenata u blokadi i pojedinih opozicionih političara za raspisivanje prevremenih izbora, Antić je rekao da je neozbiljno od strane opozicije da prethodnih 10 godina govori o neravnopravnim izbornim uslovima u Srbiji, a da potom uputi ultimatum da se oni održe za 50 dana.

- To govori da je neko pomislio da može, kao što je zatvorio Filozofski fakultet, snagama spolja i uz dekansku, prodekansku, odeljensku pomoć, a to je desetak profesora, da može tako da zatvori i Srbiju - rekao je Antić.