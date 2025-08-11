- Ministarstvo privrede je institucija koja dodeljuje sertifikate svima koji se bave starim umetničkim zanatima i poslovima domaće radinosti, naravno ako te uslove ispune u skladu sa kriterijumima. Imala sam tu čast da gospođi Olgi Pugačovoj danas svečano uručim sertifikat i da nakon toliko godina njenog rada, truda i inspiracije za sve ono što radi dodelim sertifikat. Imala sam priliku da upoznam divne dame i devojčice koje u plesnom studiju u okviru ove radionice se bave i plesom i tradicionalnim igrama i da se pre svega upoznam sa Olginim poslom, šivenje kostima - naglasila je Mesarović.