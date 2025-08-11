Slušaj vest

Srbija je donela odluku da u pomoć pošalje helikopter tipa „Kamov“, nakon što je u Crnoj Gori izbio požar većih razmera.

Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević oglasio se na Iksu, zatraživši od Srbije pomoć pri gašenju požara.

Foto: Printscreen

"Nadam se da nam neće zameriti Tonino Picula i onaj Sokolović i blokirati poglavlja, ako zatražimo pomoć od Srbije da nam pomogne u gašenju požara i pošalje onaj najmoderniji ruski helikopter "Kamov". Ili da čekamo NATO da nam pošalje čizme za levu nogu broj 36 i lutku za naduvavanje kao za vreme poplava 2010?", poručio je Milan Knežević na svom profilu na Iksu.

Očekuje se da će letelica uskoro biti angažovana na gašenju požara.

Podsetimo, veliki požar zahvatio je naselje Đurkovići u Piperima i proširio se na ostatak tog područja, rekao je v.d. komandira podgoričke Službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović.

On je kazao da je teren veoma nepristupačan, ali da su uspeli da odbrane na desetine kuća. Neke kuće, međutim, morali su navodno i da evakuišu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore obratilo se na više adresa i od više zemalja zatražilo pomoć iz vazduha kako bi se što pre stalo na kraj vatrenim stihijama u Piperima, ali i širom zemlje. Prema istim informacijama uskoro bi trebalo da dobiju i odgovore na svoje zahteve.

