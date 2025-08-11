Politika
"VUČIĆ ĆE OSTATI UPISAN U ISTORIJI KAO ČOVEK KOJI JE PODIGAO SRBIJU" Brnabić osudila jezive napade na predsednika: Nikakva smrt koju mu žele to neće promeniti
Slušaj vest
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na monstruzone objave na društvenoj platformi X putem kojih se priželjkuje smrt predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
- Duboko poremećeni ljudi, bolesni i bedni. Mada, kakvi god bili, treba da se pomire sa činjenicom da će Aleksandar Vučić
ostati upisan u istoriji ove zemlje i ovog naroda kao čovek koji je podigao Srbiju, ekonomski je osnažio, povratio njen ugled u svetu, premrežio je putevima i vratio joj dostojanstvo.
- Nikakva smrt koju mu oni žele to nikada neće moći da promeni - zaključila je Brnabić.
Reaguj
16