Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na monstruzone objave na društvenoj platformi X putem kojih se priželjkuje smrt predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Duboko poremećeni ljudi, bolesni i bedni. Mada, kakvi god bili, treba da se pomire sa činjenicom da će Aleksandar Vučić
 ostati upisan u istoriji ove zemlje i ovog naroda kao čovek koji je podigao Srbiju, ekonomski je osnažio, povratio njen ugled u svetu, premrežio je putevima i vratio joj dostojanstvo.

- Nikakva smrt koju mu oni žele to nikada neće moći da promeni - zaključila je Brnabić.

