Predsednik Novog DSS Miloš Jovanović odlučio je da se, nakon "zapaženog" pojavljivanja na fudbalskoj utakmici gde je skandirao psovke na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića, napokon pojavi i u javnosti i među sopstvenim članstvom, koji ga nisu videli skoro mesec i po dana.

Za potrebe efektnog povratka u javnost, Jovanović je nakon psovanja na utakmici, izabrao jednu sjajnu, doduše za slanje političkih poruka malo neubičajenu manifestaciju - Dane piva u Zrenjaninu!

O ovoj poseti Zrenjaninu svog šefa izvestili su i zvanični profili Novog DSS na društvenim mrežama:

- Predsednik Miloš Jovanović sa gradskim odborom u Zrenjaninu, na manifestaciji “Dani piva” - navedeno je zvaničnom profilu ove stranke na "X".

Doduše, ako je suditi po slikama koje su objavljene, Jovanović Dane piva nije posetio zbog - piva, jer u ležernom razgovoru sa članstvom ipak pije kafu.

Poslednje pojavljivanje Miloša Jovanovića prema zvaničnim profilima njegove stranke bilo 29. juna za Vidovdan na Gazimestanu. Od tada Jovanović, koji je pre toga bio redovan gost u različitim televizijskim emisijima i podkastima, a redovno je obilazio i stranačke odbore širom Srbije, nije viđen u javnosti.

A onda je došao na jednu fudbalsku utakmicu, gde je snimljen kako skandira protiv Vučića:

Miloš Jovanović skandira uvrede protiv Vučića Izvor: Kurir

Odustvo od mesec i po dana sa javne scene više je nego neuobičajeno za političkog lidera stranke koje je parlamentarna, ali bi trebalo podsetiti da ni poslanici Novog DSS u radu Parlamenta ne učestvuju već više od pola godine, iako mandate nisu vratili, te su plate uredno dobijali.