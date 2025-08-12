Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je članovima Srpske napredne stranke da "krenu da se pripremaju za izbore" tokom telefonskog uključenja u sednicu Gradskog odbora SNS u nedelju, a snimak ovoga procurio je u javnost, što je neminovno izazvalo pitanje: Da li je šef države zapravo time najavio da će uskoro raspisati vanredne parlamentarne izbore?

- Vi krenite da se pripremate za izbore, ne brinite, vi ćete biti ti koji će biti pitani, razgovaraćemo s vama, ali se vi pripremajte, jer ja nisam siguran da će njima da odgovara u trenutku kada nadležni organ bude doneo odluku da izbori budu raspisani - rekao je Vučić u telefonskoj poruci koja se čula na sednici Gradskog odbora SNS u Novom Sadu.

Odlučuje nadležni

Vučić: Izbora će svakako biti pre ustavnog i zakonskog roka, kada nadležni državni organ bude doneo odluku Foto: Nemanja Nikolić

Spekulacije o mogućem ranijem izlasku na birališta podgrejala je i nedavna predsednikova izjava da će "izbora svakako biti pre ustavnog i zakonskog roka, kada nadležni državni organ bude doneo odluku", dok su pojedini mediji čak i licitirali s datumima, gde su se pominjali: 12. oktobar i 28. decembar.

I predsednik SNS Miloš Vučević kazao je juče da je ideja vladajuće partije da se izbori održe krajem 2026. godine, ali da će o tome "odlučiti nadležni".

Šta kaže zakon: Od raspisivanja 45 dana

Da podsetimo, ovaj saziv Skupštine izabran je u decembru 2023. na mandat od četiri godine.

Zakon predviđa da se izbori mogu održati najmanje 45 dana od raspisivanja istih, te ukoliko bi se donela odluka da se izbori održe na jesen, to bi moralo da bude učinjeno zvanično već u drugoj polovini avgusta ili u prvim datumima septembra.

- Nama se predsednik Vučić uključio na sednicu odbora u Novom Sadu i iz njegovog izlaganja smo razumeli da je moguće da se izbori odigraju i u nekom kraćem terminu u odnosu na nešto što je stranka projektovala. Naša ideja je da izbori budu krajem 2026. godine, ali o tome odlučuje nadležni - kazao je Vučević za TV Prva.

Ima smisla

Politički analitičar Dejan Miletić kaže za Kurir da je gotovo siguran da se u vrhu naprednjaka najozbiljnije razmatra varijanta prevremenih parlamentarnih izbora "ukoliko bi jesen u zemlji bila burnija nego što to ima smisla kada je državni interes u pitanju".

Miletić: U vremenu političkih protesta logično je da jedno od rešenja bude raspisivanje izbora Foto: Kurir Televizija

- Ne bi iznenadilo da predsednik Vučić odluči da raspiše izbore kako bi građani jasno iskazali svoju volju i kako bi se time stalo na put destabilizaciji, vratila stabilnost i zaštitili naši nacionalni interesi. Vučić je povukao energične poteze kojima vraća harizmu čoveka posvećenog interesima naroda i države, dok se situacija u državi korak po korak stabilizuje nakon vremena blokada i protesta koje smo imali - kaže Miletić.

Ipak, svedoci smo, kako dodaje, da i dalje postoji ekstremizovan deo stanovništva koji ne preza ni od čega pa "ni od fizičkih obračuna s neistomišljenicima,.

- Zato bi bilo dobro rešenje bilo da se upravo kroz izbore krajem ove ili početkom sledeće godine od građana zatraži da nedvosmisleno iskažu svoju volju. Naravno i da će ekonomska situacija u državi, ali i odnosi sa stranim partnerima imati uticaja, ali svakako je sve više signala koji ukazuju da su izbori bliži nego što su mnogi očekivali - smatra Miletić, a sličnog mišljenja je i politički analitičar Branko Radun:

Krenuli u kampanju

- U vremenu političkih protesta logično je da jedno od rešenja bude raspisivanje izbora. Naravno, suludo je licitirati s tačnim datumima, procena vrha vlasti je da li će oni biti krajem ove, početkom sledeće ili na proleće 2026. godine. Vidimo da se svi akteri na političkoj sceni spremaju za izbore i daju izjave koje mogu da se protumače kao početak izborne kampanje, što mi govori da je skori vanredni izlazak na birališta vrlo verovatan.

Radun: Vidimo da se svi akteri na političkoj sceni spremaju za izbore Foto: Kurir Televizija

Radun objašnjava i da li bi raspisivanje izbora dovelo i do smanjivanja tenzija u delu društva.

- To sve zavisi od toga kako glavni igrači procenjuju svoje šanse za pobedu: ako su sigurni u nju, biće super, a ako nisu - ponovo će dizati tenzije, unapred govoriti da su izbori pokradeni i neregularni. Jasno je da svaka vlast na svetu raspisuje izbore sa idejom da pobedi i kada je sigurna u dobar rezultat. SNS je u procesu konsolidacije, a opozicija, ako ne nastupi jedinstveno, ima manje šansi za pobedu. Tzv. studenti imaju političkog kapitala još uvek, ali on se topi i opada sve vreme nakon protesta 15. marta u Beogradu. Sa jedne strane, insistiraju da se izbori raspišu što pre jer im odgovara momentum, a sa druge strane nisu spremni organizaciono, to zahteva jedan veliki rad - analizira Radun.