Slušaj vest

Priština, Albanija i Hrvatska rade na sprovođenju saradnje u oblasti odbrane, o kojoj su se dogovorile pre oko pet meseci, kada je potpisana zajednička deklaracija 18. marta u Tirani.

U deklaraciji su utvrđene četiri tačke saradnje:

- Promocija odbrambenih kapaciteta i saradnja u relevantnoj industriji;

- Povećanje interoperabilnosti kroz obrazovanje, obuke i vojne vežbe;

- Odgovor na hibridne pretnje i jačanje otpornosti;

- Puna podrška evroatlantskim integracijama.

U tekstu deklaracije navodi se da je ova saradnja usmerena ka osiguravanju dobre pozicije za suočavanje s pretnjama i ostvarivanje ciljeva u oblasti odbrane i bezbednosti. Međutim, na osnovu svega onoga što ove tačke predviđaju, jasno je da je ovaj savez ozbiljna pretnja po Srbiju.

Ministarstva odbrane Prištine i Albanije potvrdila su za Radio Slobodna Evropa da stručne grupe rade na planu sprovođenja deklaracije.

Kupovina odbrambenih kapaciteta je prva obaveza iz deklaracije na koju su se ministri odbrane obavezali.

Vršilac dužnosti ministra odbrane Prištine, Ejup Makedonci, izjavio je da je 18. jula u Tirani održan sastanak implementacione grupe „radi razrade plana na operativnom nivou“.

Kako je Kurir već pisao, potpisani memorandum u oblasti odbrane je, kako su naveli tada njegovi potpisnici, poruka je svima koji se usude da ugroze bezbednost, mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, odnosno poruka svima da oni dele zajedničke vrednosti i interese ujedinjene da se suoče sa svakom opasnošću koja ima za cilj destabilizaciju regiona.

Naime, ovo udruživanje u odbrambeni savez direktna je pretnja po Srbiju, ocenili su tada analitičari.