Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, objavio je putem svog Instagram naloga poruku građanima naše zemlje.

- U ime naroda, mali je broj ljudi prihvatio teret na svoja leđa. Ja sam ponosan što sam dobar deo tog tereta izneo na svojim plećima. I u ime naroda,i u ime građana, nastaviću to da radim.

- Biću gromobran, a mi ćemo da ih pobedimo. Prođe vreme to u kojem talog i mulj isplivaju na površinu, i polako se talog i mulj ponovo spušta na dno - istakao je Vučić.

