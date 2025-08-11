Politika
"U IME NARODA I GRAĐANA BIĆU GROMOBRAN I BORIĆU SE ZA SRBIJU" Vučić: Prođe vreme to u kojem talog ispliva na površinu i polako se talog ponovo spušta na dno
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, objavio je putem svog Instagram naloga poruku građanima naše zemlje.
- U ime naroda, mali je broj ljudi prihvatio teret na svoja leđa. Ja sam ponosan što sam dobar deo tog tereta izneo na svojim plećima. I u ime naroda,i u ime građana, nastaviću to da radim.
- Biću gromobran, a mi ćemo da ih pobedimo. Prođe vreme to u kojem talog i mulj isplivaju na površinu, i polako se talog i mulj ponovo spušta na dno - istakao je Vučić.
