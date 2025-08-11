Slušaj vest

Demokratska partija socijalista Crne Gore napala je ranije danas Vladu Crne Gore na čelu sa Milojkom Spajićem istakavši da "nisu uputili jasan zahtev za pomoć NATO-a" već kako ističu primaju "milostinju" predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- S obzirom na ozbiljnost i složenost situacije na terenu, pomoć partnera je i više nego potrebna Crnoj Gori, međutim – NATO ne može uputiti pomoć pre nego aktuelna vlast pošalje zvanični zahtev NATO Euroatlantskom centru za koordinaciju odgovora na katastrofe.

Kako su dalje dodali "Spajić verovatno po diktatu stvarnog šefa parlamentarne većine Andrije Mandića, koji je simbol antidržavne, antievropske i antinato politike, ne traži pomoć od partnera koja sleduje ovu državu, već prima milostinju od Aleksandra Vučića koji se predstavlja kao spasitelj Crne Gore kroz slanje jednog helihoptera koji će pomoći u gašenju vatre".

Inače, Vlada Crne Gore uputila je večeras zahtev za pomoć od NATO u gašenju požara.

Srbija je prethodno donela odluku da u pomoć pošalje helikopter tipa „Kamov“, nakon što je u Crnoj Gori izbio požar većih razmera, a kako Kurir sada saznaje, helikopter je oko 18 časova uveliko počeo sa dejstvom.

- Uz pomoć ljudi iz Sektora za vanredne situacije srpski helikopter pomaže braći Crnogorcima u nevolji koja ih je zadesila sa požarima velih razmera - navodi naš dobro obavešten izvor.