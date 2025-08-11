Slušaj vest

Asocijacija novinara Srbije osudila je napad na reportera tokom blokade u Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu.

Saopštenje prenosimo u celosti:

Još jedan napad! Još jedno divljačko nasilje nad novinarima! Na Bulevaru kralja Aleksandra, tokom nasilne blokade, brutalno je napadnut reporter “Informera”, kome je fizički onemogućen rad, a jedan od nasilnika ga je šutnuo pred svedocima.

Dokle će se tolerisati govor mržnje, pretnje i fizički napadi na novinare? Dosta je! ANS zahteva od nadležnih da odmah reaguju, identifikuju i uhapse počinioce i pošalju jasnu poruku da se nasilje nad medijima neće trpeti.