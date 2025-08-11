Politika
ANS OSUDIO NAPAD NA REPORTERA U BULEVARU KRALJA ALEKSANDRA Dokle će se tolerisati govor mržnje, pretnje i fizički napadi na novinare? Dosta je!
Asocijacija novinara Srbije osudila je napad na reportera tokom blokade u Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu.
Saopštenje prenosimo u celosti:
Još jedan napad! Još jedno divljačko nasilje nad novinarima! Na Bulevaru kralja Aleksandra, tokom nasilne blokade, brutalno je napadnut reporter “Informera”, kome je fizički onemogućen rad, a jedan od nasilnika ga je šutnuo pred svedocima.
Dokle će se tolerisati govor mržnje, pretnje i fizički napadi na novinare? Dosta je! ANS zahteva od nadležnih da odmah reaguju, identifikuju i uhapse počinioce i pošalju jasnu poruku da se nasilje nad medijima neće trpeti.
Svaki napad na novinara je napad na slobodu govora i pravo javnosti da zna. Ovo bezakonje mora prestati – odmah i zauvek!
